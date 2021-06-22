Liên quan đến vụ người đàn ông đội nón xe công nghệ chết gục trên cầu Bình Lợi, mới đây, vợ nạn nhân đã tiết lộ nhiều tình tiết xung quanh cái chết của chồng.

Liên quan đến vụ người đàn ông nằm chết trên cầu Bình Lợi, theo Công an TP.HCM, ngày 22/6, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Danh tính người này được xác định là N.V.T. (59 tuổi), ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức). Được biết, ngày 21/6, ông T. được phát hiện chết gục trên vỉa hè của cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức). Tuy nhiên hiện trường không có nhân chứng, nạn nhân cũng không có bất cứ tài sản gì. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing News Bà P.T.K.N. (57 tuổi, vợ ông T.) cho biết trưa hôm qua bà được người dân báo là ông T. bị tai nạn đã mất nên bà nhờ người thân chở vào bệnh viện nhận dạng, tại đây bà chết lặng khi nạn nhân chính là chồng mình.

Theo bà N., ngày 20/6, ông T. về nhà ăn trưa rồi ở nhà nghỉ ngơi do trời mưa nhưng tới khoảng 18h thì lấy xe chạy ra ngoài hy vọng có thể kiếm thêm vài vị khách. Tối hôm đó, bà N. mất ngủ vì cảm thấy bồn chồn. Bà không thể gọi cho chồng vì không sử dụng điện thoại. Đáng chú ý, khi đang nằm thiu thiu thì bà mơ màng ông T. đi bộ về nhà, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm. Vừa tới đây thì bà giật mình dậy, ra nhìn thấy trời cũng đã dần sáng. Khi bà N. mượn điện thoại gọi cho chồng nhưng không liên lạc được.

Vợ nạn nhân - Ảnh: Công an TP.HCM Ở một diễn biến khác, trưa ngày 21/6, chị H. (đồng nghiệp với ông T.) thông qua mạng xã hội biết được có một người đàn ông đội nón xe ôm công nghệ tử vong trên cầu. Sau khi tìm hiểu, chị H. mới xác định được nạn nhân là ông T. nên báo cho bà N. biết. Chị H. là đồng nhiệp với nạn nhân cũng đến chia buồn - Ảnh: Công an TP.HCM Được biết, gia đình nhận nhân rất khó khăn. Ông có hai người con, người con trai lớn đã lập gia đình ra ngoài ở riêng. Hiện hai vợ chồng ông sống với người con gái và người cháu trong một phòng trọ khoảng 15 mét vuông. Vợ ông T. là lao công cho một chung cư ở Phú Nhuận. Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Tài sản của ông ngày hôm ấy gồm chiếc xe wave màu đỏ đen, chiếc điện thoại Samsung, một túi đeo chéo, chiếc áo Gojek và chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân kèm một ít tiền. Sau vụ việc, số tài sản này hiện không rõ ở đâu. Trước đó, theo Zing News, khoảng 6h ngày 21/6, trên cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM), một số người chạy xe qua cầu bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm trên lề đường đã tử vong nên đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng TP.Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc. Nạn nhân đội mũ bảo hiểm xe ôm công nghệ, không có giấy tờ tùy thân. Dưới lòng đường có nhiều mảnh vỡ xe máy nghi liên quan vụ việc. Công an TP.Thủ Đức đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 9h, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

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