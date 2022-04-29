Liên quan đến vụ việc tông xe gây thương tâm ở phố Kim Mã, Hà Nội, nữ nạn nhân đang mang thai đứa con thứ hai của mình, chỉ còn 2 ngày nữa là nghỉ làm để chờ đến ngày sinh thì xảy ra chuyện đáng tiếc trên.

Theo Tổ Quốc, ngày 28/4, cơ quan chức năng xác định danh tính nữ nạn nhân đi xe máy SH tử vong sau va chạm với xe khách 45 chỗ tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình,.Hà Nội. Theo đó, chị T.T.N., 29 tuổi, sống tại phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Được biết, chị N. công tác tại phòng kỹ thuật vật tư của một công ty môi trường ở Hà Nội. Được biết, chị N đã có gia đình và hiện đang mang thai đứa con thứ 2 của mình. Trước buổi diễn ra tai nạn, nạn nhân chỉ còn phải lên công ty đúng 2 ngày nữa là được về nhà làm việc.

Xe SH do nạn nhân điều khiển va chạm với xe khách - Ảnh: Tổ Quốc Một đồng nghiệp cho biết toàn thể công nhân viên công ty đều rất bàng hoàng và xót xa khi hay tin. Trước khi gặp nạn, chị N. đang trên đường đến công ty làm việc hai ngày cuối trước khi nghỉ sinh. Dẫn theo nguồn tin từ VOV, trước đó vào khoảng 7h45 sáng 27/4, tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc thuộc địa phận phường Kim Mã (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe máy nhãn hiệu SH và xe ô tô 45 chỗ dẫn tới một người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: VOV Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 29B- 412.xx (màu đỏ, loại 45 chỗ) đang di chuyển trên đường Kim Mã hướng từ Kim Mã đi Nguyễn Thái Học) đã va chạm với xe mô tô nhãn hiệu SH mang BKS: 29S1- 835.xx khiến một người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe khách trong vụ tai nạn - Ảnh: VOV Ngay sau vụ khi được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành thu thập chứng và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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