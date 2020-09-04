Liên quan đến vụ ông nội và cháu trai nghi bị sát hại tại nhà riêng ở Hà Giang, hung thủ gây án được cho là người ông đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này hiện vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ ông nội và cháu trai nghi bị sát hại.

Theo thông tin trên Zing, trong quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu nghi ngờ nghi phạm là ông L.M.L (trú xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), đồng thời cũng là người đã tử vong trong vụ án.

Bé trai vẫn chưa tỉnh lại, hung thủ nghi là ông nội đã tử vong - Ảnh: Internet

Qua xác minh, ông L. là người hay rượu chè, thường xuyên trong tình trạng không tỉnh táo. Tuy nhiên, hiện tại vì cháu bé đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc để kết luận điều tra.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 10 giờ sáng 30/8, người dân xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh phát hiện bé L.M.S (sinh 2015) và ông L.M.L (ông nội cháu S., cùng trú xã Hữu Vinh) nằm bất động trong nhà, trên người có nhiều vết thương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông L. đã tử vong, cháu S. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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