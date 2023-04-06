Vụ ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội: Tài xế khóc không ngừng, liên tục xin lỗi các nạn nhân

Xã hội 06/04/2023 21:02

Người điều khiển chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại đường Võ Chí Công, Hà Nội - ông Hoàng Ngọc Vinh - liên tục khóc và gửi lời xin lỗi các nạn nhân khi kể về vụ việc.

Theo VietNamNet, tại cơ quan công an, ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội), người lái ô tô đâm liên hoàn vào 17 xe máy tại nút giao Võ Chí Công – Xuân La, vẫn chưa hết bàng hoàng dù đã gần 1 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.

"Quá trình tôi điều khiển ô tô mang BKS 29A-083.12 theo hướng từ cầu Nhật Tân-quận Cầu Giấy, đến khu vực nút giao Võ Chí Công-Xuân La thì xe bất ngờ gặp sự cố.

Tôi đã cố gắng hết sức để xử lý sự cố. Tôi cố gắng hết sức đạp phanh chân nhưng không thấy có tác dụng. Tôi lại giật phanh tay cũng không thấy có tác dụng. Tôi chuyển số về N nhưng xe vẫn chạy. Cả quá trình chỉ diễn ra khoảng 40 giây”, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh kể lại.

Vụ ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội: Tài xế khóc không ngừng, liên tục xin lỗi các nạn nhân - Ảnh 1
Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh làm việc tại cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet

“Trong khoảng 30 giây đầu, xe tôi bất ngờ vọt lên đến 30 – 40km/h. Lúc đó, tôi tập trung để xử lý tình huống còn vợ tôi chỉ kịp la lên: 'Ối dồi ôi. Chết mất!'", ông Vĩnh nói.

Người tài xế 63 tuổi nói thêm: "Vợ tôi càng kêu thì tôi lại càng cuống. Tôi nghĩ nếu có một cái gì cản được xe lại là tôi sẽ đâm vào đấy nhưng không có gì cản được".

“Lúc xuống xe, thấy nhiều bị thương quá tôi đã bật khóc và kêu “Trời ơi!”. Tôi đã cùng người dân nhấc xe lên để cứu người”, ông Vĩnh kể lại.

Trong lúc kể lại sự việc, ông Vĩnh nhiều lần bật khóc và không giấu nổi sự thất vọng khi không thể làm gì để tránh vụ tai nạn: “Tôi xin lỗi tất cả mọi người bị nạn do tôi gây ra. Tôi sẽ có trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả với tất cả bà con và đặc biệt là các cháu bé”.

Vụ ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội: Tài xế khóc không ngừng, liên tục xin lỗi các nạn nhân - Ảnh 2
Tài xế chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khi về thì xe bất ngờ tông 17 xe máy khiến 17 người bị thương phải nhập viện - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo Thanh Niên, vào 17 giờ ngày 5/4, tại ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khi về thì xe bất ngờ tông 17 xe máy khiến 17 người bị thương phải nhập viện.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Công an P.Xuân La (Q.Tây Hồ), Công an Q.Tây Hồ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích.

Vụ ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội: Tài xế khóc không ngừng, liên tục xin lỗi các nạn nhân - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Lao Động, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5/4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

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Trong số 14 ca cấp cứu nhập viện E, có 2 trường hợp rất nặng, 7 trường hợp tổn thương đa vết thương phần mềm, 5 trường hợp xây xát nhẹ. Trong đó, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất (7 tuổi) đã được ra viện.

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