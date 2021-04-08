Vụ nữ sinh bị mẹ bạn trai cũ hành hung: Bố nạn nhân từng phải gay gắt, đánh đập để cháu ‘giãn’ tình cảm với bạn trai

Xã hội 08/04/2021 12:44

Liên quan đến vụ nữ sinh bị mẹ của bạn trai cũ đánh đập giữa đường, bố nạn nhân cho biết con gái và người yêu cũ quen nhau từ năm 2020, cả hai bên gia đình đều muốn con tập trung học hành.

Theo Đất Việt, liên quan đến nữ sinh lớp 10 tên N.T.T (16 tuổi) bị mẹ của bạn trai cũ đánh đập, chửi bới, mới đây, bố của nạn nhân - ông Nguyễn Văn Vĩnh (trú xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) cho biết, hiện tại tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định. Đồng thời, ông cũng chia sẻ nhiều thông tin xoay quanh vụ việc.

Ông cho hay cháu T. có quan hệ tình cảm với một bạn nam tên Q. gần cuối năm 2020. Ông Vĩnh khi ấy cũng đã trò chuyện, khuyên con nên chăm chỉ học hành, không nên để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Đến Tết Nguyên đán 2021, người nhà Q. biết chuyện cũng đã nói chuyện với ông và cũng có cùng mong muốn trên.

Theo Đất Việt, ông Vĩnh cho biết: “Đã có lúc tôi phải gay gắt, đánh T. để cháu giãn tình cảm với Q. ra”.

Cách đây khoảng nửa tháng, ông Vĩnh thấy cháu T. có hiểu hiện tốt, không còn trầm tư như trước nữa. Khi ông hỏi thì được biết cháu đã chia tay người yêu rồi nhưng Q. vẫn hay nhắn tin qua lại.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc cho đến khi sự việc ngày 3/4 xảy ra.

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 Nạn nhân tại bệnh viện - Ảnh: Pháp luật & Xã hội 

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 21h ngày 3/4, nữ sinh  N.T.T. cùng 1 người bạn bị một người phụ nữ tên Thanh hành hung. Được biết, Thanh là mẹ của Q. – bạn trai cũ của N.T.T. Người phụ nữ này liên tục chửi bới, tay cầm cây cuốn ni lông (dạng bọc thức ăn) lao vào đánh cháu N.T.T.

Không những thế, Thanh còn gọi điện cho khoảng 3-4 người đàn ông khác ra khu vực dốc Sơn Thủy và liên tục lao vào đấm đá T., có người còn giữ tay T. để người khác đánh. Thậm chí, có 1 người khác còn dùng xe máy lao vào khiến nữ sinh ngã quỵ xuống đất. Hậu quả, nạn nhân bị đánh vào bụng, phần gáy đầu và trầy xước chân.

Nghe tin con gái bị đánh, ông Vĩnh cùng gia đình đã có mặt tại khu vực dốc Sơn Thủy, khu 3 xã Sơn Thủy để đưa cháu về nhà. Sau đó, vì nghe con kêu đau bụng và nôn mửa nên gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn động não và ảnh hưởng tâm lý.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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