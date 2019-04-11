Tại cơ quan công an, nghi phạm khai có 2 tiền án liên quan đến tội trộm cắp và ma túy. Đối tượng cũng thừa nhận đã dùng vật sắc nhọn đâm 6 người nhưng không lý giải nguyên nhân.

Hôm nay (11/4), Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đã có kết quả xét nghiệm HIV của đối tượng Ch.K.B.H. (30 tuổi, ngụ phường 12, quận 6). Chính H. đã dùng vật sắc nhọn đâm nhiều người khác phải điều trị chống phơi nhiễm HIV ở quận 5 gây xôn xao dư luận.

Theo VTC, H. không bị nhiễm HIV. Kết quả khiến những nạn nhân bị H. đâm có thể thở phào nhẹ nhõm. Phía gia đình cũng cung cấp bệnh án về thần kinh của đối tượng này cho cơ quan điều tra. Hiện công an đang chờ kết quả giám định tâm thần để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 3/4, Công an quận 5 nhận được thông báo từ Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cho biết, nhiều người bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn gây thương tích ở khu vực cầu Chà Và, cầu Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Tri Phương...

Khu vực nhiều người bị tấn công nhất là ở cầu Nguyễn Văn Cừ - Ảnh: Internet

Sau khi bị tấn công, các nạn nhân vào bệnh tư vấn, điều trị chống phơi nhiễm HIV. Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an quận 5 đã cử nhiều chiến sỹ mật phục nhằm tóm gọn kẻ gây án.

Đến chiều 4/4, tổ trinh sát phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang đi lòng vòng quanh khu vực đường Nguyễn Văn Cừ nên tiếp cận. Lúc này, công an phát hiện một thanh sắt dạng xoắn, đinh ốc, thanh kim loại, kìm cắt móng tay, chìa khoá xe có đầu nhọn và không có kim tiêm trong giỏ xách kẻ này. Khi được mời về trụ sở làm việc, đối tượng tỏ ra không tỉnh táo, la hét và chống cự quyết liệt cán bộ điều tra.

Tại cơ quan công an, H. khai có 2 tiền án liên quan đến tội trộm cắp và ma túy. Đối tượng cũng thừa nhận đã dùng vật sắc nhọn đâm 6 người nhưng không lý giải nguyên nhân.

Hiện Công an quận 5 đang tiến hành giám định thương tật đối với các nạn nhân, đồng thời kiểm tra H. có bị tâm thần không để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vụ 10 người điều trị phơi nhiễm HIV: Nạn nhân đều bị đâm lén Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vừa tiếp nhận 10 người dân đến tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Họ đều bị người đàn ông lạ mặt dùng vật sắc nhọn gây thương tích. Vụ việc xảy ra ở nhiều nơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nhieu-nguoi-bi-dam-o-tphcm-da-co-ket-qua-xet-nghiem-hiv-cua-nghi-pham-321480.html