Ông L. cho biết, hiện tại sức khỏe và tinh thần của chị Liên đã tạm ổn định, tuy nhiên vì phơi nắng, ngâm nước biển nhiều giờ khiến cho da mặt và cơ thể chị vẫn còn nhức nhối và khó chịu nên không muốn gặp người lạ.

Liên quan đến vụ người phụ nữ 'thoát cửa tử' sau nhiều giờ trôi dạt trên biển , trao đổi với Giadinh.net, bố ruột của cô gái là ông Lê Tiến L. (75 tuổi), thuật lại câu chuyện tìm con gái và những gì chị kể cho bố về những giờ lênh đênh trên biển.

"Trong thời gian trôi trên biển, nó (chị Liên) cũng lơ mơ. Nó nói là lúc mới trôi ở gần bờ sóng nhẹ thì còn đỡ, ra xa bờ sóng mạnh nên bị uống nhiều nước biển và đuối sức dần. Lúc thuyền cá đến và quăng dây xuống nó vẫn biết nhưng không đủ sức nắm lấy sợi dây. May mà thuyền viên họ thả thuyền thúng xuống để cứu" - ông L. cho biết.

Chị Liên kể lại với bố rằng, khoảng 5h sáng ngày 5/7, chị đi tập thể dục như thường ngày tại bờ biển thôn Nội Hải sau đó xuống biển tắm. Ban đầu chị chỉ tắm ở gần bờ. Tuy nhiên không hiểu lý do gì, chị dần dần ra xa hơn rồi bị trôi dạt lúc nào không hay. Chị bị cuốn đi trong tình trạng lơ mơ, không phao hay một vật gì đu bám, cho đến khi được tàu cá giải cứu và sơ cấp cứu thì mới dần hồi tỉnh.

Chị L. được lực lượng biên phòng chăm sóc sức khỏe - Ảnh: báo Dân Trí

Đến khoảng 7h sáng, khi không thấy con gái về nhà, nghi có điều chẳng lành nên đã huy động người nhà tổ chức tìm kiếm và đăng lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Thời điểm này, khu vực biển thuộc thôn Nội Hải rất êm đềm, sóng biển nhẹ nên người nhà không nghĩ đến việc chị Liên bị đuối nước mà tổ chức tìm kiếm các khu vực rừng dương và khu dân cư.

Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, đến khoảng 13h45 cùng ngày, gia đình nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình về việc con gái ông bị trôi dạt trên biển và được một tàu cá cứu sống.

Ông L. bật mí thêm điều đặc biệt là chị Liên không hề biết bơi và lúc bị trôi dạt cũng không mặc áo phao, không có bất kì vật nổi nào để bu bám trong suốt quãng thời gian bị trôi dạt. Chuyện con gái mình sống sót sau ngần ấy thời gian trôi dạt trên biển là điều thần kỳ, bởi gần như không ai có thể trụ được trong thời gian đó, đặc biệt là khi không có bất cứ thứ gì để đu bám.

Ông L. cho biết mình cũng là ngư dân lành nghề, nhiều năm đi biển, nhưng để có thể sống sót khi trôi vô định giữa biển thời gian dài như vậy là rất khó.

"Người biết bơi nếu có vật nổi gì để mang hay đu bám thì mới trụ được, chứ biết bơi mà không có vật nổi thì không ai có thể trụ được. Trong tình huống đó, người khỏe lắm thì cũng chỉ trụ được khoảng 20 phút mà thôi" - ông L. chia sẻ.

Ông Lê Tiến L. (bố ruột của chị Liên) thuật lại câu chuyện con gái kể về thời gian trôi dạt trên biển - Ảnh: Giadinh.net

Còn theo lời kể của ngư dân Nguyễn Tiến Vững (SN 1973) trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QB 98939-TS – người đã trực tiếp cùng các thuyền viên ứng cứu chị Liên trên biển. Lúc phát hiện thì chị Liên đang trôi dạt tại khu vực phao số 0 cách cửa Gianh khoảng 2 hải lý.

Thời điểm này, tàu đang trên đường vào bờ sau chuyến đi đánh bắt, thì ông cùng thuyền viên phát hiện một người cứ ngụp lặn, ngoi đầu lên để thở. Ban đầu nghĩ là thợ lặn nên ông Vững đã đi qua. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thêm vào đó một thuyền viên sau khi quan sát kĩ đã thông báo là có người gặp nạn nên ông Vững đã quay tàu lại để cứu giúp.

Khi quay tàu đến chỗ chị Liên, ông Vững cùng thuyền viên quăng dây xuống để cứu, tuy nhiên nhận thấy chị Liên không còn sức lực và không thể đu vào dây, ông Vững cùng thuyền viên của mình đã đẩy thuyền thúng xuống, sau đó chèo đến chỗ chị Liên và đưa chị lên thuyền, mặc thêm đồ ấm cho chị rồi báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh sự việc.

Ông Vững cho biết, bản thân mình cũng không nghĩ là có người lại trôi dạt ra đến khu vực đó, nên khi vớt được chị Liên, ông cùng bạn thuyền của mình đã vô cùng ngỡ ngàng.

"Lúc đó tôi cứ nghĩ trong đầu là thợ lặn hay gì đó thôi, chứ làm gì có ai mà trôi ra đó. Sau một lúc bình tâm lại thì tôi mới nghĩ là thợ lặn sao lại không thấy tàu thuyền đâu cả nên tôi mới quyết định quay thuyền lại. Sau khi cứu chị này lên thì chị này dần tỉnh, bảo là ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch thì tôi mới sững người, không ngờ chị này trôi xa đến thế mà vẫn sống sót, đúng là quá may mắn" - ông Vững chia sẻ.

Nhắc đến những người ngư dân đã cứu giúp con gái mình ông Lập vô cùng biết ơn. Việc con gái còn sông khi lênh đênh trên biển gần nửa ngày đã là kỳ tích thì việc ở giữa biển khơi mênh mông được tàu cá phát hiện và cứu giúp cũng là kỳ tích.

"Tôi sinh nó ra một lần, giờ đây những ngư dân đó giúp con tôi qua cửa tủ như là sinh ra nó lần nữa. Tôi và gia đình vô cùng biết ơn" - mẹ chị Liên cho biết.



Khu vực biển chị L. tắm sau đó bị cuốn ra xa bờ - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, theo báo Dân Trí đưa tin, chuyện hy hữu xảy ra về việc một cô gái không biết bơi nhưng vẫn sống sót thần kì sau gần 9 giờ đồng hồ trôi dạt trên biển. Đó là trường hợp chị Lê Thị L. (SN 1981, trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Thời điểm chị được phát hiện vào khoảng 13h45 ngày 4/7. Lúc đó, chị L. đã trôi dạt ra xa, cách bờ 2 hải lý (gần 4km). Lúc này, các ngư dân của tàu cá QB-989.39TS, do ông Nguyễn Tiến Vững (SN 1973, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ phát hiện bóng người lập lờ trên mặt nước nên đã tiếp cận, vứt dây thừng xuống để cứu vớt.

Tuy nhiên, do kiệt sức sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, chị L. không thể bám được vào dây thừng. Thấy vậy, các ngư dân đã dùng thuyền thúng chèo ra để vớt chị L. đưa lên tàu, sơ cứu, thay đồ ấm rồi đưa vào trạm biên phòng nhờ hỗ trợ.