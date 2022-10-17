Vụ người đàn ông bị vùi trong căn nhà đổ sập: Người thân khóc ngất tại hiện trường, hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ việc

Xã hội 17/10/2022 08:53

Trong đêm, nhà dân ở xã Hải Lệ, Quảng Trị, bất ngờ bị sập do sạt lở bờ sông khiến một người đàn ông bị vùi lấp, tử vong.

Liên quan đến vụ thi thể người đàn ông được tìm thấy trong căn nhà đổ sập, trao đổi với báo Giao thông, người dân kể lại phút kinh hoàng đó, gần 21h tối 16/10, người dân thôn Như Lệ (Quảng Trị) bất ngờ nghe tiếng rầm rất lớn, họ hoảng hốt chạy đến nhưng không thể ứng cứu.

“Cháu Thắng con anh Lợi trèo lên kêu các chú ơi ba cháu mắc kẹt dưới rồi, tui chuẩn bị xuống thì nghe thêm tiếng rắc nữa nên phải rút lui” - ông Ngô Thanh Quỳnh (SN 1966, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), nhà đối diện bờ sông Thạch Hãn bàng hoàng kể thêm.

Vụ người đàn ông bị vùi trong căn nhà đổ sập: Người thân khóc ngất tại hiện trường, hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ việc - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Căn nhà bị sập trong đêm nằm phía bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ. Ngoài căn nhà cha con ông Võ Lợi (SN 1977) đang ở bị sập, tại khu vực này còn có 2 nhà dân đang có người ở và 1 hàng quán. Nơi xảy ra sự việc nằm bên con đường Nguyễn Hoàng nối từ QL1 phía Nam cầu Thạch Hãn lên đập Trấm, phía bờ sông Thạch Hãn.

Các hộ dân nơi đây thuộc diện được bố trí nơi ở mới tại khu tái định cư Cây Trâm cách vài cây số, nhưng sau khi thấy có hệ thống kè gia cố bờ sông được đầu tư, các hộ dân cứ nghĩ rằng bờ kè bền vững nên tiếp tục bám trụ nơi ở cũ.

Theo người dân địa phương, ông Võ Lợi là bác sỹ thú y. Vợ chồng anh Võ Lợi có 2 người con nhưng đã ly hôn.

Vụ người đàn ông bị vùi trong căn nhà đổ sập: Người thân khóc ngất tại hiện trường, hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ việc - Ảnh 2
Người thân của nạn nhân xấu số khóc ngất tại hiện trường - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, khoảng 23h ngày 16/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Công an xã Hải Lệ về việc trên địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, xảy ra một vụ sập nhà dân do sạt lỡ đất khiến một người mất tích. Tại hiện trường, ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 2 nhà khác bị ảnh hưởng và có khả năng sụt lún.

Với nỗ lực cứu nạn cứu hộ suốt đêm, đến 6h ngày 17/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được nạn nhân Võ Lợi (45 tuổi). Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương.

Vụ người đàn ông bị vùi trong căn nhà đổ sập: Người thân khóc ngất tại hiện trường, hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ việc - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ sập nhà trong đêm - Ảnh: báo Giao thông

Nguyên nhân của vụ sạt lở là mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, vị trí sạt lở ngay cạnh bờ sông Thạch Hãn.

Mưa lớn kéo dài, một người đàn ông bị 'vùi lấp' trong căn nhà đổ sập bên sông Thạch Hãn

Mưa lớn kéo dài, một người đàn ông bị 'vùi lấp' trong căn nhà đổ sập bên sông Thạch Hãn

Thi thể người đàn ông được tìm thấy dưới lớp tường đổ nát của căn nhà bị sập sau hơn 7 giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể người đàn ông thi thể trong căn nhà đổ sập căn nhà đổ sập

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 3 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 3 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 0 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?