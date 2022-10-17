Trong đêm, nhà dân ở xã Hải Lệ, Quảng Trị, bất ngờ bị sập do sạt lở bờ sông khiến một người đàn ông bị vùi lấp, tử vong.

Liên quan đến vụ thi thể người đàn ông được tìm thấy trong căn nhà đổ sập, trao đổi với báo Giao thông, người dân kể lại phút kinh hoàng đó, gần 21h tối 16/10, người dân thôn Như Lệ (Quảng Trị) bất ngờ nghe tiếng rầm rất lớn, họ hoảng hốt chạy đến nhưng không thể ứng cứu. “Cháu Thắng con anh Lợi trèo lên kêu các chú ơi ba cháu mắc kẹt dưới rồi, tui chuẩn bị xuống thì nghe thêm tiếng rắc nữa nên phải rút lui” - ông Ngô Thanh Quỳnh (SN 1966, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), nhà đối diện bờ sông Thạch Hãn bàng hoàng kể thêm.



Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet Căn nhà bị sập trong đêm nằm phía bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ. Ngoài căn nhà cha con ông Võ Lợi (SN 1977) đang ở bị sập, tại khu vực này còn có 2 nhà dân đang có người ở và 1 hàng quán. Nơi xảy ra sự việc nằm bên con đường Nguyễn Hoàng nối từ QL1 phía Nam cầu Thạch Hãn lên đập Trấm, phía bờ sông Thạch Hãn. Các hộ dân nơi đây thuộc diện được bố trí nơi ở mới tại khu tái định cư Cây Trâm cách vài cây số, nhưng sau khi thấy có hệ thống kè gia cố bờ sông được đầu tư, các hộ dân cứ nghĩ rằng bờ kè bền vững nên tiếp tục bám trụ nơi ở cũ.

Theo người dân địa phương, ông Võ Lợi là bác sỹ thú y. Vợ chồng anh Võ Lợi có 2 người con nhưng đã ly hôn. Người thân của nạn nhân xấu số khóc ngất tại hiện trường - Ảnh: báo Giao thông Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, khoảng 23h ngày 16/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Công an xã Hải Lệ về việc trên địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, xảy ra một vụ sập nhà dân do sạt lỡ đất khiến một người mất tích. Tại hiện trường, ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 2 nhà khác bị ảnh hưởng và có khả năng sụt lún. Với nỗ lực cứu nạn cứu hộ suốt đêm, đến 6h ngày 17/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được nạn nhân Võ Lợi (45 tuổi). Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương. Hiện trường xảy ra vụ sập nhà trong đêm - Ảnh: báo Giao thông Nguyên nhân của vụ sạt lở là mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, vị trí sạt lở ngay cạnh bờ sông Thạch Hãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nguoi-dan-ong-bi-vui-trong-can-nha-do-sap-nguoi-than-khoc-ngat-tai-hien-truong-hang-xom-bang-hoang-ke-lai-vu-viec-514383.html