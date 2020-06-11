Sau khi đến trường, nam sinh lớp 7 bỗng mất tích bí ẩn. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo chí, đại diện Phòng GD-ĐT Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết nam sinh mất tích bí ẩn vào ngày 10/6 sau khi đến trường đã về nhà.

Học sinh này được xác định là em P.H.B.P (học sinh lớp 7A6, Trường THCS Phú Hòa). Theo thông tin trên Đất Việt, cha mẹ của em P. đã ly dị, em ở với bà nội từ bé. Vào ngày 10/6, vì bà nội bắt học bài nhiều nên em cảm thấy chán nản rồi nhớ mẹ. Sau khi đến trường cùng anh trai, P. đã chạy xe đạp điện đi tìm mẹ ở Bến Tre.

Nam sinh lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi đến trường đã trở về nhà. Hóa ra P. chạy xe đi tìm mẹ nhưng không biết đường - Ảnh: Internet

Sau đó, vì không biết địa chỉ nhà cụ thể nên em đã quay về nhà vào lúc 1 giờ sáng 11/6. Được biết, khi chạy xe đi tìm mẹ, P. chỉ có hơn 30 nghìn đồng trong túi. Chính vì vậy, trên đường đi, P. chỉ dùng số tiền đó uống nước chứ không ăn gì.

Trước đó, anh Phan Công Thanh ở khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm con. Theo lời anh Thanh, 6 giờ sáng 10/6, bé P. đến trường học như thường lệ. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày người thân vẫn chưa thấy em về nhà. Gia đình đến trường tìm nhưng vẫn không thấy. Sau đó, anh Thanh cùng người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đăng tin tìm kiếm lên mạng xã hội.

Vụ bé trai mất tích bí ẩn sau khi xin sang nhà hàng xóm chơi: Phát hiện thi thể tại ngôi nhà hoang, 2 tay bị trói Sau hai ngày mất tích, gia đình phát hiện bé trai 5 tuổi tử vong trong một căn nhà hoang với 2 tay bị trói. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nam-sinh-lop-7-mat-tich-sau-khi-den-truong-o-binh-duong-cha-me-ly-di-vi-nho-me-nen-chay-di-tim-361823.html