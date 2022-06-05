Vụ nam sinh lớp 12 đi xe máy bị đạp té dẫn đến tử vong tại Hà Nam: Lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm giết người

Xã hội 05/06/2022 10:52

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 đi xe máy bị đạp té xe dẫn đến tử vong, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành bắt hành ra lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi phạm chính trong vụ việc trên.

Theo nguồn tin từ báo Công An Nhân Dân TP.HCM cho biết, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 3-6, tại thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng. Thời điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Xuân Giáp (SN 2004, học sinh lớp 12, trường THPT Kim Bảng B) điều khiển xe mô tô BS: 90B2 - 810.85 chở Ngô Văn Phúc (SN 2003, học sinh lớp 12, trường THPT Kim Bảng B).

Trong khi đó, Nguyễn Thành Đạt (SN 2004) điều khiển xe mô tô BS: 90B1 - 287.86 chở Phan Minh Nguyễn (SN 2003) đều trú tại Nguyễn Úy, Kim Bảng, đã bị Phạm Xuân Trường (SN 2005) và Đỗ Đức Hiệp (SN 2005, cùng trú thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng) chặn đánh.

Sau đó, Trường dùng chân đạp vào người Giáp (đang điều khiển xe mô tô) làm Giáp và Phúc bị ngã. Ngoài ra, Hiệp dùng chân đá vào đùi Giáp.

Vụ nam sinh lớp 12 đi xe máy bị đạp té dẫn đến tử vong tại Hà Nam: Lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm giết người - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra - Ảnh: báo Công An Nhân Dân TP.HCM

Việc liên tục nhận phải những đòn đánh từ phía 2 nghi phạm khiến Giáp không giữ vững được tay lái nến đã ngã đập đầu xuống đường, bị thương được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong. Trong khi đó, Phúc chỉ bị xây sát nhẹ.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, ngày 5-6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm đạp chết nam sinh lớp 12.

Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm tử thi, sơ bộ ban đầu xác định Giáp tử vong do phù não dẫn đến kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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