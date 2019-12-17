Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng trẻ tử vong bất thường tại nhà riêng, cơ quan chức năng đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến án mạng thương tâm.

Người dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc cặp vợ chồng trẻ tử vong bất thường tại địa phương.

Theo thông tin trên Người lao động, một cán bộ điều tra huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ việc. Theo đó, vì mâu thuẫn tình cảm kéo dài lâu ngày nhưng không được giải quyết nên người chồng đã bóp cổ vợ đến tử vong rồi đi ra ngoài chuồng bò treo cổ tự tử.

Cặp vợ chồng tử vong bất thường khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: NLĐ

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.P (sinh năm 1990) và vợ là L.T.O (sinh năm 1994). Được biết vợ chồng anh P. và chị O. đã có 2 con trai, bé lớn 4 tuổi, bé còn lại mới 2 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đang làm nhân viên tại một nhà hàng trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào rạng sáng 16/12, bà L. (mẹ anh P.) không thấy con trai đưa cháu nội đi học nên đến tìm. Khi đến nơi, bà L. bàng hoàng phát hiện con trai tử vong ở chuồng bò, con dâu chết trên giường ngủ. Ngay sau đó, người thân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ người dân địa phương, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh P. là người hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai chết ở chuồng bò, con dâu tử vong bất thường trên giường Đến nhà, bà L. phát hiện vợ chồng con trai tử vong bất thường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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