Vụ mẹ mất song thai 8 tháng khi vào viện dưỡng thai: Giám đốc bệnh viện lên tiếng

Xã hội 21/09/2018 20:57

Giám đốc Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cho biết, bác sĩ trực trong vụ thai song sinh chết lưu trong bụng mẹ đã bị cho tạm ngưng công việc.

Liên quan đến vụ việc hai bé song sinh tử vong trong bụng mẹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chiều nay (21/9), ông Văn Công Minh – Giám đốc bệnh viện cho biết, ban lãnh đạo đã có buổi làm việc trực tiếp với sản phụ và người nhà.

Sau khi có kết quả giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với thai nhi song sinh chết lưu, phía bệnh viện sẽ có hướng giải quyết với gia đình sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Cũng theo ông Minh, hiện tại bác sĩ trong ca trực hôm xảy ra vụ việc đã bị cho tạm ngưng công việc để hợp tác điều tra với cơ quan công an.

Vụ mẹ mất song thai 8 tháng khi vào viện dưỡng thai: Giám đốc bệnh viện lên tiếng - Ảnh 1
Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Ông Phan Văn Nhị (53 tuổi, bố chồng của sản phụ Thu) cho biết, sáng nay 21/9, ông đã cùng người thân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long làm việc theo giấy hẹn.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi nên gia đình sẽ đến làm việc thêm lần nữa vào tuần tới. 

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ với Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) để mời thêm các chuyên gia tham gia phân tích, làm rõ nguyên nhân 2 bé song sinh tử vong trong bụng mẹ.

Bên cạnh đó, cần làm rõ thông tin các bác sĩ Bệnh viện Vĩnh Long bị gia đình sản phụ tố làm việc tắc trách.

Ngoài ra, báo cáo của Bệnh viện Vĩnh Long gửi Sở Y tế tỉnh có nhiều điểm không giống như người nhà sản phụ trình bày mà báo chí phản ánh.

Cụ thể, thai song sinh chỉ mới 35,5 tuần tuổi, sản phụ Thu chỉ nhập viện theo dõi thai nhi và dưỡng thai, theo dõi chuyển dạ chứ chưa có dấu hiệu sinh.

Vụ mẹ mất song thai 8 tháng khi vào viện dưỡng thai: Giám đốc bệnh viện lên tiếng - Ảnh 2

Người nhà ôm thi thể 2 bé song sinh đến bệnh viện tố bác sĩ tắc trách - Ảnh: Thời Đại

Vụ mẹ mất song thai 8 tháng khi vào viện dưỡng thai: Giám đốc bệnh viện lên tiếng - Ảnh 3

Sản phụ Thu vô cùng đau đớn sau khi mất hai đứa con - Ảnh: Thời Đại

Từ lúc nhập viện tim thai vẫn bình thường, nhưng đến ngày 15/9, bác sĩ tiến hành siêu âm kiểm tra thì phát hiện 2 thai nhi đã chết lưu. Lúc này, bệnh viện có yêu cầu mổ nhưng người nhà sản phụ không đồng ý.

Như đã đưa tin, trước đó tối 15/9, hơn chục người thân của sản phụ Cao Hồng Thu cho rằng cái chết của hai bé song sinh có dấu hiệu bất thường nên mang thi thể quay lại bệnh viện, đòi gặp bác sĩ trực và ban Giám đốc bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết. Theo người nhà, họ nghi ngờ bác sĩ tắc trách dẫn đến cặp thai nhi tử vong trong bụng mẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để giải quyết sự việc, tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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