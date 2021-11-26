Tờ giấy mời nhận tiền cứu trợ bão lũ của UBND xã Tam Vinh (Quảng Nam) và tờ tiền 2.000 đồng đăng trên Facebook đang gây xôn xao cõi mạng.

Mới đây trên MXH xôn xao thông tin một gia đình ở Quảng Nam nhận cứu trợ bão lụt chỉ 2.000 đồng khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt. Cụ thể, một tài khoản mạng chia sẻ: "Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bảo "bão" ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2 ngàn (2.000 đồng). Bà con cho một bình luận". Hình ảnh nhận tiền hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Kim Truyện đang khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong giấy mời có cả dấu đỏ của chủ tịch xã, thông báo người dân đến nhà sinh hoạt văn hoá thôn Bình Thạnh (xã Tam Vinh) để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra. Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, ký ngày 23/11/2021 trên giấy mời với nội dung: "Kính mời ông, bà Nguyễn Thị Kim Truyện đúng vào lúc 14 giờ ngày 25/11/2021 đến tại Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, 9 gây ra năm 2020".

Liên quan đến vấn đề trên, báo Giao Thông thông tin, theo lãnh đạo xã Tam Vinh, trường hợp bà Truyện qua kiểm tra mức thiệt hại của bà này là 1 cây chuối (diện tích thiệt hại là 10m²) thiệt hại hơn 70%. Qua căn cứ mức hỗ trợ theo quy định, về thiệt hại cây công nghiệp, ăn quả hơn 70% thì mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha. Bà Truyện bị thiệt hại 10m² thì mức hỗ trợ chỉ 2.000 đồng. Trước khi nhận tiền, xã Tam Vinh đã niêm yết cho người dân được biết tại nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên người dân chưa quan tâm đến chuyện này nên khi đến nhận số tiền như vậy cũng bất ngờ.

Ông Phú cho hay: Toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được nhận hỗ trợ, qua rà soát mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp, dưới 20 triệu có 62 trường hợp. Thiệt hại của hộ dân nói trên là 1 cây chuối - Ảnh minh họa: Internet "Tôi cũng chia sẻ việc này với người dân khi chờ 1 buổi mà nhận mấy nghìn đồng. Nhưng việc hỗ trợ là đúng theo quy định nhà nước, xã làm để huyện phê duyệt, anh em làm công tác kê khai, hỗ trợ cũng vất vả lắm. Người dân nếu thắc mắc chuyện căn cứ vào đâu mà hỗ trợ tiền như vậy, chúng tôi sẵn sàng giải thích rõ", ông Phú nói.

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