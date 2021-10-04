Vụ giám đốc Công an An Giang bị bịa đặt, cắt ghép phát ngôn: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang vào cuộc việc file ghi âm được cho của đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh đang gây xôn xao dư luận.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 4/10, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện cùng lúc nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng căng mình chống dịch COVID-19. Đồng thời thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Trong đó, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã chủ động công bố số điện thoại cá nhân của mình để làm đường dây nóng tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, cũng như những tin báo phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao quà cho người dân - Ảnh: Thanh Niên

Do đó, hằng ngày giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của người dân, của cán bộ, anh em, đồng đội… thông tin, đóng góp cho hoạt động của lực lượng Công an tỉnh An Giang. Chính vì vậy, có thể từ những cuộc điện thoại mang tính chất trao đổi cá nhân (không phải những chủ trương hay chỉ đạo) đã được các đối tượng xấu cố ý ghi âm, cắt ghép rồi tung lên mạng nhằm mục đích giảm uy tín giám đốc Công an tỉnh và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá công cuộc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang vào cuộc việc file ghi âm được cho của đại tá Đinh Văn Nơi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thanh Niên thông tin thêm, Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc để xác minh vụ việc, xử lý theo pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán những thông tin sai, bịa đặt về phát ngôn của đại tá Đinh Văn Nơi, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

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