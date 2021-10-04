Makeup 'ruột' của loạt nghệ sĩ Việt 'bóc trần' 'vòng kim cương - chuỗi hột xoàn' 'cộp mác' nữ CEO được bán 'đổ đống' ở chợ, bạn thân Đàm Vĩnh Hưng cũng vào 'góp vui'

Xã hội 04/10/2021 14:40

Nổi tiếng là tay chơi kim cương, hột xoàn thứ thiệt nhưng mới đây bà Phương Hằng bất ngờ bị makeup Phi Phi - người từng họa mặt cho hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi 'bóc phốt' dùng hàng 'đểu', bung chỉ...

Thời gian gần đây, bà Phương Hằng không chỉ nổi như cồn tren MXH bởi những phát ngôn đấu tố mà còn khiến dư luận hoang mang khi liên tục "khoe của" cực hiếm. Trên trang cá nhân có tích xanh, nữ đại gia thường xuyên khoe những tấm hình nếu không phải selfie thì cũng là chụp một cách có chủ đích "phô" những chiếc nhẫn hay vòng cổ đầy kim cương. Bà chủ Đại Nam còn từng tuyên bố có đến hàng kg kim cương cơ mà.

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Nữ đại gia luôn xuất hiện rất chỉn chu - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ có khoe ảnh trên Facebook mà bất cứ khi nào xuất hiện tại các buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng cũng đều ăn vận chỉn chu, đồng thời khoác lên mình những bộ trang sức khiến ai nhìn cũng lóa mắt. Dân tình thì phải công nhận bà Hằng là dân chơi kim cương thứ thiệt.

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Nữ đại gia nổi tiếng vì thú chơi kim cương - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên mới đây, makeup "ruột" của nhiều sao Việt như Hoài Linh, Vũ Hà, Đàm Vĩnh Hưng... bất ngờ đăng bài tố nữ đại gia xài hàng đểu, bán đổ đống, được làm thủ công hết sức "phèn".

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Bài đăng của Phi Phi - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vị makeup artist phát hiện trên chuỗi vòng ngọc trai đính kim cương mà bà Phương Hằng khoe gần đây có nhiều điểm được nối rất vụng về, còn để lộ mối chỉ thừa. Ngoài ra màu sắc giữa bản thật và bàn được cho là "hàng pha-ke" cũng khác nhau "một trời một vực".

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Phi Phi đăng kèm ảnh thật để so sánh - Ảnh: FBNV

Không những thế, anh còn tiết lộ "nghệ sĩ không có tiền và không có cửa chơi lại với CEO" khiến nhiều người bất ngờ. Bên dưới bài viết, khá nhiều ý kiến đồng thuận với Phi Phi và cho rằng nữ đại gia sử dụng hàng "đổ đống" ở chợ. Đáng chú ý, Vũ Hà - bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng cũng vào để lại icon cười rất sảng khoái như tỏ ý ủng hộ bài viết của vị makeup artist này.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Cuối bài đăng, Phi Phi còn không quên nhắc khéo nữ đại gia rất thâm thúy: "Mắt mình bớt láo liên lại để nhìn rõ và tập trung vô chủ đề mình đang nổ để đừng xảy ra sơ xuất nha CEO".

Hiện bài viết của Makeup Phi Phi vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Nhiều netizen đang đợi bà chủ Đại Nam lên tiếng về vấn đề này.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng makeup Phi Phi Vũ Hà

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