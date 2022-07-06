Vụ cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa bị tàn phá: Gia đình nạn nhân phản ứng thế nào khi được hỏi liệu có tha thứ cho nhóm đối tượng?

Xã hội 06/07/2022 10:27

Vợ của ông cụ khóc bên ruộng dưa bị phá hoại ở Nghệ An mới đây đã có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Dân Việt, tối ngày 4/7, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) thông tin, đơn vị đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản gồm: Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Đức Phong (SN 2004); Lê Trung Huấn (SN 2004) và Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.

Vụ cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa bị tàn phá: Gia đình nạn nhân phản ứng thế nào khi được hỏi liệu có tha thứ cho nhóm đối tượng? - Ảnh 1
4 trong 5 đối tượng liên quan đến vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Được biết, đây là những đối tượng có liên quan đến vụ ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn (70 tuổi, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) bị phá hoại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Vào trưa ngày 2/7, trời nắng các đối tượng phát hiện ruộng dưa hấu của nhà ông Tôn không có người trông coi nên nảy sinh ý đồ xấu trộm dưa hấu. Nhưng khi thực hiện hành vi trên, các đối tượng bị nhắc nhở nên bỏ đi, tức tối.

Đến trưa ngày 3/7, sau khi cả nhóm uống bia rượu xong thì các đối tượng này quay lại ruộng dưa hấu phá nát các quả dưa hấu với mục đích trả thù.

Theo VietNamNet, được biết, chỉ 15 ngày nữa là ruộng dưa có cân nặng bình quân từ 5-6kg/quả, giá bán cho thương lái tại ruộng cũng được 10.000đồng/1kg. Ông Phan Văn Tôn sau khi đổ gục trên bờ xót cảnh ruộng dưa bị phá nát, giờ ông ít nói, cúi mặt, không muốn chia sẻ về chuyện đau lòng này. 

Vụ cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa bị tàn phá: Gia đình nạn nhân phản ứng thế nào khi được hỏi liệu có tha thứ cho nhóm đối tượng? - Ảnh 2
Vợ chồng ông Tôn - Ảnh: VietNamNet

Về các đối tượng liên quan đến vụ việc, theo VTC News, bà Đặng Thị Chân (69 tuổi, vợ ông Tôn) cho biết, chỗ ở của nhóm thanh niên này cách nơi xảy ra sự việc khoảng 10km. Trước đó, gia đình bà không quen biết những người này.

Khi được hỏi có tha thứ cho những thanh niên đã phá ruộng dưa hấu nhà mình hay không, bà Chân nói: "Nếu họ có lời xin lỗi đàng hoàng thì gia đình tôi sẵn sàng bỏ qua và mong các cháu đừng tái diễn việc làm này với ruộng dưa của gia đình tôi cũng như những người khác".

Cũng theo chia sẻ của bà Chân, 2 ngày qua gia đình bà đã nhận được sự hỏi thăm, giúp đỡ từ những người tốt bụng trong xã hội. 'Gia đình tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người' - bà Chân xúc động nói.

 

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Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản liên quan đến đoạn clip ông lão khóc bên vườn dưa bị tàn phá.

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