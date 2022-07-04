Thông tin mới vụ người đàn ông gào khóc thương tâm giữa vườn dưa bị phá hoại: Công an vào cuộc điều tra

Xã hội 04/07/2022 20:17

Liên quan đến đoạn clip người đàn ông bật khóc giữa vườn dưa bị tàn phá, phía cơ quan chức năng cho biết đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến đoạn clip người đàn ông bật khóc giữa vườn dưa bị tàn phá, được biết, ông này là Phan Văn T. (SN 1956, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. 

Theo Người Lao Động, mới đây,  ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết đã nhận được thông tin và hiện huyện đang chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ. 

"Chúng tôi đã giao cho bên công an vào cuộc điều tra làm rõ sự việc trong thời gian nhanh nhất có thể, sáng nay ngày 4/7, công an đã xuống làm việc, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin ngay"- ông Luyện khẳng định.

Thông tin mới vụ người đàn ông gào khóc thương tâm giữa vườn dưa bị phá hoại: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 1
Ông Phan Văn Tôn nằm khóc trên vườn dưa đỏ bị kẻ ác phá hỏng - Ảnh: Chụp từ clip 

Theo  báo Pháp luật TP.HCM, gia đình ông Tôn làm nông nghiệp thuộc diện khó khăn. Thời gian gần đây, vợ chồng ông trồng một sào dưa hấu trên cánh đồng xã Diễn Kỷ. Khi vườn dưa sắp đến ngày thu hoạch vợ chồng ông phải cắt cử nhau canh cả ngày.

Trưa ngày 3/7, sau khi trở về nhà ăn cơm rồi quay lại, ông Tôn phát hiện vườn dưa bị hái trộm những quả lớn và phá nát những quả nhỏ còn lại. Quá uất ức, buồn bã, ông Tôn gục xuống ruộng, nằm khóc ngất bên những quả dưa đỏ bị phá vỡ nát.

Một số người dân chứng kiến cảnh trên đã quay clip, đưa lên mạng xã hội. Nhiều người lên án, bất bình việc làm của kẻ xấu và kêu gọi quyên góp giúp đỡ vợ chồng ông Tôn. Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm

Cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa hấu bị phá hoại khi gần đến dịp thu hoạch, công an vào cuộc xác minh

Cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa hấu bị phá hoại khi gần đến dịp thu hoạch, công an vào cuộc xác minh

Diện tích dưa bị phá thuộc khu vực sản xuất của người dân thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Hiện nay, công an đang làm việc trực tiếp với hộ gia đình.

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