Vụ cơ trưởng Phạm Hà Duy dương tính chất cấm: Vietnam Airlines đang tiến hành thủ tục sa thải

Xã hội 12/07/2023 17:18

Cơ quan y tế đã có văn bản xác nhận việc sử dụng thuốc chữa bệnh của Phạm Hà Duy, cơ trưởng của Vietnam Airlines, không liên quan đến chất ketamin được phát hiện trong cơ thể phi công này.

Theo thông tin từ Dân Trí, sau quá trình xác minh, hãng hàng không Vietnam Airlines đang tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng với cơ trưởng Phạm Hà Duy vì xác định phi công này dương tính với ma túy.

Cụ thể, cơ quan y tế đã có văn bản xác nhận việc sử dụng thuốc chữa bệnh của Phạm Hà Duy, cơ trưởng của Vietnam Airlines, không liên quan đến chất ketamin được phát hiện trong cơ thể phi công này.

"Vietnam Airlines đang triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định và quy chế kỷ luật để chấm dứt hợp đồng bắt buộc với Phạm Hà Duy".

Vụ cơ trưởng Phạm Hà Duy dương tính chất cấm: Vietnam Airlines đang tiến hành thủ tục sa thải - Ảnh 1
Phi công Phạm Hà Duy - Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 ngày 27/4, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công Phạm Hà Duy.

Theo nội dung văn bản, ngày 25/4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công này, đội bay A321 trước chuyến bay nhưng phi công Duy từ chối kiểm tra chất gây nghiện.

Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công Duy đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công này. Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamine.

Ngày 26/4, BV Medlatec trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký - quang phổ khối của phi công Duy cho thấy có tìm thấy ketamine.

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Từ khóa:   Phạm Hà Duy ma túy ketamine

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