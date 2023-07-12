Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/7, một chiếc thuyền chở ngô đang di chuyển trên sông Krông Nô, theo hướng từ xã Ea Rbin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk về hướng xã Đức Xuyên thì bị lật úp.
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Theo thông tin từ TTXVN, ngày 12/7, ông Hồ Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lật thuyền chở nông sản làm 2 người mất tích.
Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/7, một chiếc thuyền chở ngô đang di chuyển trên sông Krông Nô, theo hướng từ xã Ea Rbin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk về hướng xã Đức Xuyên thì bị lật úp.
Hai người đi trên thuyền là Hồ Văn Cường và Đặng Đình Duy (cùng 37 tuổi, cùng trú tại xã Đức Xuyên) rơi xuống sông và bị nước cuốn.
Khu vực xảy ra tai nạn gần bến đò xã Đức Xuyên.
Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, ngay khi gặp nạn, anh Duy và anh Cường tìm cách bơi vào bờ. Khi bơi gần tới bờ, phát hiện anh Cường bị đuối nước, anh Duy đã quay trở lại để hỗ trợ. Do đuối sức cùng với dòng nước chảy mạnh nên sau đó cả 2 đều mất tích.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.