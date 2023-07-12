Hà Nội: Nồi áp suất đang nấu bất ngờ phát nổ khiến người đàn ông bỏng nặng, gãy xương chày

Bệnh nhân sinh năm 1968, vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong tình trạng bỏng độ 1,2 vùng mặt và trước ngực, bỏng hô hấp, bỏng kết mạc đỏ, gãy hở độ ba, 1/3 giữa xương chày, vết thương lóc da cẳng chân bên phải.

Theo thông tin từ VietNamNet, nồi áp suất đang nấu bất ngờ phát nổ khiến người đàn ông ở Hà Nội bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể, gãy xương chày.

Cụ thể, bệnh nhân sinh năm 1968, vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong tình trạng bỏng độ 1,2 vùng mặt và trước ngực, bỏng hô hấp, bỏng kết mạc đỏ, gãy hở độ ba, 1/3 giữa xương chày, vết thương lóc da cẳng chân bên phải.

Lập tức, bệnh nhân được mổ cấp cứu cắt lọc, kết xương chày trái, khâu vết thương, chăm sóc da và niêm mạc bị bỏng. Sau 1 tuần điều trị tích cực, hiện tại tình trạng sức khoẻ ổn định, được ra viện.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng - Ảnh: Nhân Dân

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, liên quan đến trường hợp trên, bác sĩ Lê Khánh Ninh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành mổ cấp cứu cắt lọc, kết xương chày trái, khâu vết thương, chăm sóc da và niêm mạc bị bỏng. Sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân ra viện, hiện tại tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bỏng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, là tai nạn thường gặp trong đời sống và trong công việc, có thể đe doạ đến tính mạng, để lại nhiều di chứng.

Trong đó, bỏng nhiệt do nổ nồi hơi có thể gây bỏng diện rộng, bỏng sâu, kèm theo tổn thương các cơ quan do nổ: gãy xương chi thể, chấn thương ngực...

Nồi áp suất nổ gây bỏng, nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Ninh khuyến cáo người dân cần trang bị những kiến thức cơ bản sơ cứu khi bị bỏng. Khi bị bỏng, trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, không tự ý điều trị tại nhà.

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