Vụ cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh ở Yên Bái: Thừa nhận đánh vào mông trẻ 2 cái

Xã hội 17/05/2022 19:51

Chiều 17/5, UBND tỉnh Yên Bái đã có chỉ đạo xử lý về vụ giáo viên nhóm lớp mầm non tư thục Bông Sen trùm nilông đen vào đầu một bé trai.

Theo chia sẻ thông tin từ Infornet/Vietnamnet, liên quan đến vụ việc cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh, vào chiều ngày 17/5, một lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo xử lý về vụ giáo viên nhóm lớp mầm non tư thục Bông Sen.

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái giao UBND huyện Trấn Yên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về vụ việc. Nếu xác định có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 18/5. Đồng thời, UBND tỉnh Yên Bái cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới đối với các cấp giáo dục trên địa bàn.

Vụ cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh ở Yên Bái: Thừa nhận đánh vào mông trẻ 2 cái - Ảnh 1
Hình ảnh cô giáo trường mầm non tư thục trùm túi nilon lên đầu trẻ khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, Zing đưa tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã có kết quả xác minh ban đầu. Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14/5 tại nhóm lớp mầm non tư thục Bông Sen (ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên) do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung làm chủ.

Vào thời điểm trên, lớp có 9 bé. Sau khi ăn trưa xong, bà Nhung cho các học sinh đi ngủ. Tuy nhiên, lúc này, bé T.H.K. tiểu tiện ra quần, khóc, quấy. Bà Nhung dỗ nhưng bé trai không nghe nên giáo viên này đã lấy một túi nilông màu đen trùm vào đầu bé K. rồi đánh 2 cái vào mông. Sau đó, vị giáo viên bỏ túi nilông và đưa K. sang phòng hội trường để tránh làm ảnh hưởng đến các cháu bé khác đang ngủ.

Khi vụ việc được phát hiện, cơ quan chức năng đã mời bà Nhung cùng gia đình bé trai đến làm việc. K. sau đó được đưa đi khám và kết luận không có tổn thương, sức khỏe bình thường. Ngày 17/5, cháu bé tiếp tục được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Hà Nội.

 

Nữ giáo viên mầm non trùm túi ni lông đen lên đầu học sinh tường trình gì?

Nữ giáo viên mầm non trùm túi ni lông đen lên đầu học sinh tường trình gì?

Làm việc với cơ quan chức năng, nữ giáo viên khai do cháu bé quấy khóc không nín và không chịu ngủ nên đã ra ngoài lấy một túi ni lông đen trùm vào đầu bé.

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