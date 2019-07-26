Vụ cô gái bị bạn trai sát hại ở Sài Gòn vì hủy hôn: Lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Xã hội 26/07/2019 10:02

Nhân chứng chứng kiến cảnh nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn cho biết vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai phản ứng kịp.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang tiếp tục, điều tra làm rõ.

Nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng này là N.T.K.T (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Nghi phạm được xác định là Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh). Trong hôm qua (25/7), gia đình đã đưa thi thể người con gái xấu số về lo hậu sự. Chứng kiến cảnh cha mẹ già khóc ngất bên thi thể cô gái trẻ được đặt giữa ngôi nhà cấp 4, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

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Nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc, vì hung thủ ra tay quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, cứu giúp nạn nhân.

“Tôi chạy đến hiện trường thì thấy cô gái có thân hình nhỏ nhắn, nằm sõng soài trên mặt đường. Lúc chết, cô gái còn không nhắm mắt. Khi người thân của cô đến, tôi vô tình ngồi gần cha nạn nhân thì được biết cô gái rất ngoan hiền, thương cha mẹ. Ông ấy đau đớn lắm, nghe nói ông ấy chỉ có một đứa con”, trích lời một nhân chứng chia sẻ trên Người đưa tin.

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Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, bà H.T.T (sinh năm 1970, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, mẹ của nạn nhân) cho biết hai bên gia đình dự định tổ chức đám hỏi vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, thời gian gần đây con gái bà muốn chia tay do Bình khó tính, hay nặng lời với người yêu. Bà T. từng nhận được tin nhắn từ Bình thông báo sẽ cắt tay tự tử.

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Nạn nhân là người ngoan hiền, chăm chỉ - Ảnh: NĐT

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng qua (25/7), chị N.T.K.T vừa chạy xe đến đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì bị Bình chặn đầu xe. Ngay khi vừa xuống xe, chị T. còn chưa kịp nói gì thì Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Bình lấy xe máy chạy đến xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để nhảy cầu tự tử nhưng không thành. Sau đó đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

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Từ khóa:   Sài Gòn giết bạn gái

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