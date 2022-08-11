Mới đây nhất, một đoạn clip dùng chày gỗ đánh ghen dài chưa đầy 1 phút gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ mặc váy kẻ ngang đen trắng mở cửa xông vào căn phòng nhỏ ngổn ngang đồ đạc với tiếng nhạc sập sình. Trên tay cầm chiếc chày gỗ (loại đâm tiêu), người này lao thẳng lên giường, nơi có 3 người đang đắp chăn nằm ngủ.

Từ xưa đến nay, việc ngoại tình dù bất kỳ lý do nào cũng không được xã hội ủng hộ. Việc chồng hay vợ thay đổi tình cảm, chạy theo "tiếng sét ái tình" khiến cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm đều là sai trái. Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều trường hợp chồng hoặc bắt quả tang người kia "vụng trộm", thậm chí nhiều chuyện khá éo le khiến cộng đồng netizen "dậy sóng".

Theo thông tin chia sẻ thì người cầm chày là vợ, còn người phụ nữ nằm trên giường kia chính là "tiểu tam". Sau khi bị đánh đau, người được cho là "trà xanh" bỏ chạy tẩu thoát. Tuy nhiên, người vợ được sự trợ giúp của một số người đi cùng đã chạy đuổi theo và ném chày vào người "tiểu tam". Trong một story đăng tải lên mạng xã hội, người vợ còn tiết lộ rằng cô đang "mang bầu sắp đẻ".

Người phụ nữ kéo chăn ra và dùng chày gõ vào một người nằm sát vách tường, sau đó lộ ra người bị đánh là một phụ nữ, nằm cạnh là 2 người đàn ông.

Nội dung story mà người vợ mượn tài khoản của bạn mình để đăng tải. Ảnh: Internet

Sự việc đã thu hút hàng trăm nghìn bình luận và chục nghìn lượt chia sẻ. Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip chính thất dùng chày đánh tiểu tam sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Nhiều người cảm thấy hả hê khi mối tình vụng trộm cuối cùng cũng bị lôi ra ngoài ánh sáng, còn "tiểu tam" được dạy cho bài học nhớ đời.

Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện luồng ý kiến trái chiều khi người vợ dùng bạo lực để dạy dỗ "trà xanh". Bởi hành động này có thể gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh, nhất là khi người vợ đang mang bầu. Chưa kể, việc hành hung người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều người cũng cho rằng, nhân vật đầu tiên nên "nói chuyện phải trái" là người chồng. Bởi hơn ai hết, anh ta ý thức được việc bản thân đã có gia đình và vợ ở nhà đang mang thai, thế nhưng vẫn lén lút "vụng trộm" với nhân tình bên ngoài.

"Bỏ vợ bầu ở nhà thì cả thằng chồng cũng xứng đáng được gõ chục cái"

"Con trà xanh có tội thật đấy, nhưng do thằng chồng nên nó mới có cơ hội"

"Bà vợ có dám làm gì ông chồng đâu, nhiều khi do thằng chồng mà ra cả. Mong con bị đánh kiện đi, chứ đánh trên đầu ác vậy, quý ra tội cố ý giết người rồi"

"Chị vợ đang mang bầu thì điều quan trọng nhất là cần giữ gìn 'long thể', sao mà chạy xồng xộc như thế. Nói không phải trù ẻo mà nhỡ sẩy chân ảnh hưởng đến sức khoẻ thì sao?"

Lên án việc ngoại tình, nhưng nhiều người cũng không ủng hộ việc sử dụng bạo lực nguy hiểm để giải quyết. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện đoạn clip trên vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ mạng xã hội. Câu hỏi: "Liệu có nên dùng vũ lực với 'tiểu tam' hay không?" được hội chị em bàn tán rôm rả.