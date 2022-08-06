Sau 1 ngày lẩn trốn, người cha nhẫn tâm treo con gái lên trần nhà đánh đập dã man đã ra trình diện

Xã hội 06/08/2022 15:50

Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, người cha trói tay rồi treo con gái 10 tuổi lên trần nhà đã ra trình diện tại đồn biên phòng Lạch Kèn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Chiều ngày 6/8, theo thông tin từ Infonet, sau gần một ngày lẩn trốn, cha ruột trong vụ "treo con gái 10 tuổi lên trần nhà rồi đánh đập dã man" đã đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn trình diện. 

Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã chủ động phối hợp cùng Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián khẩn trương vào cuộc, đồng thời vận động thuyết phục Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) ra trình diện cơ quan chức năng vào lúc 8h sáng nay 6/8.

Bước đầu làm việc, Nguyễn Văn Thắng đã nhận thức được hành động sai trái của mình và hợp tác khai báo.

Sau 1 ngày lẩn trốn, người cha nhẫn tâm treo con gái lên trần nhà đánh đập dã man đã ra trình diện - Ảnh 1
Nguyễn Văn Thắng, người cha bạo hành con gái đã đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn để trình diện (Ảnh: Thông tin Nghi Xuân)

Trước đó, clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà. Sau đó là hình ảnh một người đàn ông xuất hiện, dùng roi đánh đập bé gái này hết sức tàn nhẫn.

Sau 1 ngày lẩn trốn, người cha nhẫn tâm treo con gái lên trần nhà đánh đập dã man đã ra trình diện - Ảnh 2
Hình ảnh bé gái bị treo tay lên xà nhà và bị đánh. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông. Đồng thời rất nhiều người dùng mạng cũng chia sẻ clip này với hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, cháu bé trong clip bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua là cháu N.T.B.N. (10 tuổi, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián). 

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, một số người dân sinh sống tại thôn Nam Mới (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) hàng xóm của cháu N.T.B.N. cho biết, bố của cháu là Nguyễn Văn Thắng làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, anh này thường xuyên uống rượu và hay mâu thuẫn với người dân xung quanh.

Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng và tiếng la hét của trẻ con từ trong nhà của Thắng.

Báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, gia đình và người thân cũng đã từng ngăn cản, khuyên nhủ và người đàn ông này cũng đã hứa sẽ không như vậy nữa, tuy nhiên sau đó mọi việc vẫn cứ lặp lại.

“Mỗi khi rượu say, chúng tôi khuyên nhủ thì Thắng nói: “con tôi, tôi dạy” nên không ai nói được gì. Anh trai của cháu N. cũng nhiều lần bị đánh, có những hôm nửa đêm, anh em cháu chạy đến nhà tôi xin ngủ nhờ vì sợ bị bố đánh”, một người thân của cháu N. nói.

Vụ 'bé gái bị bố treo lên trần nhà đánh đập dã man': Hàng xóm kể về những lần nghe tiếng la hét của gã đàn ông

Vụ 'bé gái bị bố treo lên trần nhà đánh đập dã man': Hàng xóm kể về những lần nghe tiếng la hét của gã đàn ông

Thắng (34 tuổi) thường xuyên say xỉn và mỗi lần có "ma men" trong người, gã đàn ông lại trút cơn thịnh nộ lên các con.

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