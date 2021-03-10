Vụ chồng sát hại vợ và con gái 7 tuổi vào ngày 8/3: Trước đó còn chở vợ đi mua hoa

Xã hội 10/03/2021 08:55

Căn nhà xảy ra vụ chồng sát hại vợ và con 7 tuổi được xây dựng ở giữa khu đất ruộng rộng lớn, xung quanh không có nhiều nhà hàng xóm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ và con 7 tuổi rồi tự tử vào đúng ngày 8/3. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an. 

Nghi do ghen tuông, người chồng sát hại vợ là chị Đ.T.H (38 tuổi) và con gái là N.T.D.P (7 tuổi, quê tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội; tạm trú tại huyện Đông Anh) rồi tự tử bất thành. 

chong sat hai vo va con 7 tuoi 1
Căn nhà xảy ra vụ chồng sát hại vợ và con 7 tuổi rồi tự tử - Ảnh: Dân Việt

Được biết, căn nhà của nghi phạm rộng khoảng 40m2, được xây dựng ở giữa khu đất ruộng rộng lớn, xung quanh không có nhiều nhà hàng xóm nên khi được công an gọi đến làm chứng để khám nghiệm hiện trường thì mọi người mới biết trên địa bàn xảy ra án mạng nghiêm trọng. 

Một người hàng xóm cho hay, vợ chồng chị H. tạm trú tại thôn này được khoảng 4 năm. Chị H. đang làm việc ở khu vực Cổ Nhuế, anh chồng cũng có nhiều bằng cấp, hai vợ chồng cũng rất ít giao tiếp với hàng xóm. Chiều 7/3, hai vợ chồng còn chở nhau đi mua hoa, không biết về tặng cô giáo của con hay tặng mẹ. Có thông tin cho rằng, anh chồng sát hại vợ vào lúc đêm, sáng ngày ra thì thông báo cho bạn của vợ biết, sau đó cảnh sát cùng người này đến xác minh. 

Bố mẹ không đồng ý cho vào Sài Gòn làm việc, cô gái trẻ treo cổ tự tử

Bố mẹ không đồng ý cho vào Sài Gòn làm việc, cô gái trẻ treo cổ tự tử

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, cô gái trẻ vào phòng rồi treo cổ tự tử. Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người chồng giết vợ con Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 58 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn