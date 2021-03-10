Căn nhà xảy ra vụ chồng sát hại vợ và con 7 tuổi được xây dựng ở giữa khu đất ruộng rộng lớn, xung quanh không có nhiều nhà hàng xóm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ và con 7 tuổi rồi tự tử vào đúng ngày 8/3. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Nghi do ghen tuông, người chồng sát hại vợ là chị Đ.T.H (38 tuổi) và con gái là N.T.D.P (7 tuổi, quê tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội; tạm trú tại huyện Đông Anh) rồi tự tử bất thành.

Căn nhà xảy ra vụ chồng sát hại vợ và con 7 tuổi rồi tự tử - Ảnh: Dân Việt

Được biết, căn nhà của nghi phạm rộng khoảng 40m2, được xây dựng ở giữa khu đất ruộng rộng lớn, xung quanh không có nhiều nhà hàng xóm nên khi được công an gọi đến làm chứng để khám nghiệm hiện trường thì mọi người mới biết trên địa bàn xảy ra án mạng nghiêm trọng.

Một người hàng xóm cho hay, vợ chồng chị H. tạm trú tại thôn này được khoảng 4 năm. Chị H. đang làm việc ở khu vực Cổ Nhuế, anh chồng cũng có nhiều bằng cấp, hai vợ chồng cũng rất ít giao tiếp với hàng xóm. Chiều 7/3, hai vợ chồng còn chở nhau đi mua hoa, không biết về tặng cô giáo của con hay tặng mẹ. Có thông tin cho rằng, anh chồng sát hại vợ vào lúc đêm, sáng ngày ra thì thông báo cho bạn của vợ biết, sau đó cảnh sát cùng người này đến xác minh.

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