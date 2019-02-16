Hiện cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm thi thể chủ nhà nghỉ bị chồng kém tuổi sát hại phi tang xác xuống sông.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống sông Hồng gây rúng động dư luận xã hội, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Đỗ Ngọc Anh (55 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm khai sát hại vợ ở nhà nghỉ, đưa lên ô tô phân xác rồi phi tang xuống sông Hồng - Ảnh: TQ

Bước đầu, nghi can đã khai nhận hành vi sát hại vợ là bà Đ.T.H. (59 tuổi, trú thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) tại một nhà nghỉ trên địa bàn vì mâu thuẫn kinh tế. Nhà nghỉ này do chính nạn nhân làm chủ.

Sau khi gây án, Anh dùng ô tô chở nạn nhân về phía nội thành. Trên chiếc xe này, đối tượng đã phân xác vợ rồi phi tang xuống sông Hồng từ khu vực cầu Đông Trù.

Qua khám nghiệm chiếc xe ô tô, cơ quan công an đã thu được vết máu của nạn nhân. Hiện nghi can đang bị tạm giam, công an tiếp tục đấu tranh làm rõ các tình tiết của vụ án. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ cũng được huy động nhằm truy tìm thi thể nạn nhân để làm rõ lời khai của đối tượng này. Tính đến chiều 15/2, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, một số hàng xóm kể rằng khoảng mấy tháng trước ông Anh có mua một chiếc ô tô trị giá 1,6 tỷ đồng và để bà H. đứng tên. Tuy nhiên khi ông này về nhà bên Đông Anh sinh sống, bà H. đã tự ý bán chiếc xe mà không hỏi ý kiến chồng. Sau khi ông Anh quay lại và biết chuyện, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Trước đó vào ngày 1/2, Công an huyện Chương Mỹ nhận được tin bà H. (59 tuổi, vợ ông Anh) bị mất tích. Sau khi vào cuộc điều tra, công an phát hiện trên xe ô tô của ông Anh có nhiều vết máu nên ra lệnh triệu tập.

Nạn nhân là chủ nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Sau khi ly hôn năm 2017, bà H. kết hôn với ông Đỗ Ngọc Anh, kém 4 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài không được bao lâu thì xảy ra bi kịch.

Rúng động: Nghi án chồng kém tuổi sát hại vợ, ném xác xuống sông Hồng Sau hơn 2 năm kết hôn với người chồng nhỏ hơn 4 tuổi, bà Đ.T.H bị chính người đàn ông mình yêu thương sát hại rồi vứt xác xuống sông Hồng.

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