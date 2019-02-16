Vị Đại tá này còn cho biết thêm, tại cơ quan điều tra, Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) cố tình khai báo vòng vo, mâu thuẫn với các kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi của cơ quan chức năng.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí vào chiều 15/2, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tích cực làm rõ vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị sát hại.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vết máu trên xe là của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Lúc này, bị can Vương Văn Hùng khai nhận đối tượng Bùi Văn Công đã trực tiếp tham gia cướp và sát hại Duyên.

Chân dung Bùi Văn Công, nghi phạm thứ hai trong vụ án nữ sinh bị sát hại khi giao gà chiều 30 Tết - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Công vẫn có thái độ chưa thành khẩn, trả lời quanh co, không nhận tội trạng của mình. Tuy nhiên, những kết quả khám nghiệm cho thấy lời khai của Vương Văn Hùng khớp với những việc đã xảy ra tại hiện trường. Được biết, Bùi Văn Công là đối tượng nghiện ngập, nhiều lần vi phạm pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Vương Văn Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 30 Tết (tức ngày 4/2), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên cùng mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông lạ mặt đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau khi có được số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông này gọi đặt 10 con gà và yêu cầu giao đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân).

Thi thể nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên được phát hiện vào sáng mùng 3 Tết - Ảnh: Internet

Sau đó vì không liên hệ được với Duyên, người nhà đã tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết (7/2), người dân ở khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên ở khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ trong tình tình trạng chỉ mặc áo khoác, quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt.