Vụ cháy kinh hoàng khiến gia đình 3 người tử vong: Người dân không nghe thấy tiếng kêu cứu, phát hiện tình tiết đáng ngờ

Xã hội 17/03/2020 10:55

Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 4 người trong gia đình ở Hưng Yên thương vong, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tình tiết đáng nghi.

Đã hơn 1 ngày trôi qua, người dân tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào đêm 15/3 khiến 4 người thương vong.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi). Nạn nhân đang phải cấp cứu trong bệnh viện là bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi, cháu ngoại ông Mười).

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Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 4 người trong cùng 1 gia đình thương vong - Ảnh: Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ tài sản ở tầng 1 của ngôi nhà đều bị thiêu rụi. Bên cạnh đó, nhiều mảng tường của căn nhà cũng bị bong tróc do sức nóng của lửa.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này, một người sống đối diện với căn nhà bị cháy cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng không nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân.

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Được biết gia đình nạn nhân thường ngày sống hiền lành, thân thiện với mọi người xung quanh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo thông tin một người hàng xóm kể trên Zing, camera của gia đình này phát hiện trước khi xảy ra cháy có 2 thanh niên khả nghi xuất hiện. Theo đó, 2 thanh niên này đi trên một chiếc xe máy. Một người xuống xe đổ thứ gì đó trước cửa rồi lửa bùng lên. Sau đó,cả hai lên xe máy bỏ đi.

Cũng theo nguồn tin trên, gia đình nạn nhân kinh doanh đồ điện, thường ngày sống hiền lành, thân thiện với hàng xóm.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/3, căn nhà của ông Mười bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau khi dập đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 người trong gia đình tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thương tâm: Gia đình 3 người tử vong trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm

Thương tâm: Gia đình 3 người tử vong trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên khiến gia đình 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

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