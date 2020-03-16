Thương tâm: Gia đình 3 người tử vong trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm

Xã hội 16/03/2020 15:33

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên khiến gia đình 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết cơ quan này hiện đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên để làm rõ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 4 người thương vong.

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Hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 23 giờ 30 phút tối 15/3, căn nhà của ông V.G.M (57 tuổi) tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bốc cháy. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có 4 người. Vì trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên nhanh nên mọi người không kịp thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Các nạn nhân tử vong được xác định là ông V.G.M, bà Đ.T.C (57 tuổi) và V.G.C.T (12 tuổi, con trai ông M.). Ngoài ra, em N.V.N.A (8 tuổi, cháu ngoại ông M.) cũng bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu.

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Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Được biết tại địa phương, gia đình nạn nhân bán hàng tạp hóa, kim khí. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy nhà kinh hoàng này.

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