Vụ bé gái 14 tuổi mang thai 6 tháng ở Bình Định: Điều tra danh tính cha đứa trẻ

Xã hội 17/07/2019 14:36

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) đang điều tra vụ bé gái 14 tuổi mang thai khoảng 6 tháng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân đang điều tra làm rõ vụ việc bé N.T.L. (SN 28/7/2005, ngụ huyện Hoài Ân) nghi bị xâm hại đến mang thai. Theo kết quả siêu âm, hiện bé gái 14 tuổi mang thai khoảng 6 tháng. 

Được biết, bé L. không được bình thường về trí óc, bản thân bé cũng không biết ai xâm hại mình nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. 

be gai 14 tuoi mang thai 1
Kết quả siêu âm cho thấy bé gái 14 tuổi mang thai - Ảnh: NLĐ
be gai 14 tuoi mang thai 2
Bé L. không được bình thường về trí óc, bản thân bé cũng không biết ai xâm hại mình - Ảnh: NLĐ

Trước đó vào giữa tháng 6, gia đình thấy bé L. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa bé đến UBND xã Ân Hảo trình báo. Tại đây, chính quyền địa phương đề nghị gia đình đưa bé đến bệnh viện siêu âm vì thấy bụng lớn bất thường. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, một số cán bộ đã quyên góp tiền cho cha mẹ đưa bé L. đi siêu âm.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho thấy bé N.T.L. đang mang thai khoảng 21-22 tuần. Tuy nhiên, tại buổi khám thai này, gia đình đã khai bé L.16 tuổi, nhưng sự thật là bé L. còn chưa đủ 14 tuổi.

Sau đó gia đình gặng hỏi nhiều lần nhưng bé gái trả lời không rõ ràng nên vẫn chưa biết "tác giả" bào thai là ai. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mới đây, tại Phú Thọ xảy ra vụ việc bé gái 15 tuổi sinh con. Đáng nói, thủ phạm không phải ai xa lạ mà chính là cha ruột em.

Sau khi vợ qua đời vì bệnh ung thư, Nguyễn Văn Hải (SN 1981) đã nhiều lần cưỡng hiếp con gái ruột khiến cháu mang thai rồi sinh con. Gia đình Hải có bệnh di truyền về khiếm thị, thuộc diện khó khăn của xã. Cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Chồng Hàn đánh vợ Việt gãy xương: Từng ép vợ phá thai, bạo hành ngay tại Việt Nam

Chồng Hàn đánh vợ Việt gãy xương: Từng ép vợ phá thai, bạo hành ngay tại Việt Nam

Liên quan đến vụ việc chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt đến gãy xương, người vợ tiết lộ khi biết chị mang thai, người đàn ông họ Kim này từng bắt chị bỏ con.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản