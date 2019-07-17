Vụ bé gái 14 tuổi mang thai 6 tháng ở Bình Định: Điều tra danh tính cha đứa trẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) đang điều tra vụ bé gái 14 tuổi mang thai khoảng 6 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân đang điều tra làm rõ vụ việc bé N.T.L. (SN 28/7/2005, ngụ huyện Hoài Ân) nghi bị xâm hại đến mang thai. Theo kết quả siêu âm, hiện bé gái 14 tuổi mang thai khoảng 6 tháng.

Được biết, bé L. không được bình thường về trí óc, bản thân bé cũng không biết ai xâm hại mình nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Kết quả siêu âm cho thấy bé gái 14 tuổi mang thai - Ảnh: NLĐ

Bé L. không được bình thường về trí óc, bản thân bé cũng không biết ai xâm hại mình - Ảnh: NLĐ

Trước đó vào giữa tháng 6, gia đình thấy bé L. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa bé đến UBND xã Ân Hảo trình báo. Tại đây, chính quyền địa phương đề nghị gia đình đưa bé đến bệnh viện siêu âm vì thấy bụng lớn bất thường. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, một số cán bộ đã quyên góp tiền cho cha mẹ đưa bé L. đi siêu âm.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho thấy bé N.T.L. đang mang thai khoảng 21-22 tuần. Tuy nhiên, tại buổi khám thai này, gia đình đã khai bé L.16 tuổi, nhưng sự thật là bé L. còn chưa đủ 14 tuổi.

Sau đó gia đình gặng hỏi nhiều lần nhưng bé gái trả lời không rõ ràng nên vẫn chưa biết "tác giả" bào thai là ai. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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