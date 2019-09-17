Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái vì món nợ hơn 3 tỷ: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Xã hội 17/09/2019 12:02

Do chấn thương quá nặng nên ông Nguyễn Văn Thành, nạn nhân trong vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên đã tử vong.

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên, cơ quan công an cho biết vào rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) nạn nhân trong vụ việc đã tử vong. 

Khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang) để để đòi nợ số tiền hơn 3 tỉ đồng do anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) vay mượn.

Khi đi, ông Hồng mang theo 1 con dao bầu, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái vì món nợ hơn 3 tỷ: Thêm 1 nạn nhân tử vong - Ảnh 1
Nghi phạm Bùi Xuân Hồng - Ảnh: Lao Động

Tại nhà bà Hà, giữa ông Hồng và anh Vương xảy ra xô xát. Ông Hồng dùng dao đâm anh Vương ngã ra đất. Thấy vậy, ông Thành (chồng bà Hà) và bà Hà vào can ngăn cũng bị đâm liên tiếp. 

Bà Hà tử vong ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, ông Thành không qua khỏi sau thời gian điều trị. Anh Vương bị đâm trọng thương hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo người thân, trước đây vợ chồng chị Thảo (con gái bà Hà) đã vay của ông Hồng một khoản tiền để làm ăn nhưng đến nay vẫn chưa trả hết vì làm ăn thua lỗ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chị Thảo đang mang thai được bà Hà đẩy vào nhà vệ sinh nên may mắn thoát chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng về hành vi giết người.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Thai phụ thoát chết nhờ mẹ đẩy vào nhà vệ sinh

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Thai phụ thoát chết nhờ mẹ đẩy vào nhà vệ sinh

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên, một thai phụ đã thoát chết nhờ được mẹ đẩy vào nhà vệ sinh.

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