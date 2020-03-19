Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở Hưng Yên khiến 3 người tử vong, nghi can đã thừa nhận hành vi của mình.

Nhiều ngày qua, thông tin vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương khiến dư luận bàng hoàng. Mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Doanh Việt (59 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê ở huyện Thuận Châu, Sơn La) để làm rõ hành vi giết người. Chân dung 2 kẻ gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Hưng Yên khiến 4 người trong gia đình thương vong - Ảnh: Internet 3 nạn nhân tử vong được xác định là ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi). Nạn nhân đang phải cấp cứu trong bệnh viện là bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi, cháu ngoại ông Mười).

Theo thông tin trên Dân Việt, giữa ông Việt và em gái là bà Chiến từng xảy ra mâu thuẫn trong việc xây dựng nhà cửa. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai từng nhiều lần dọa giết gia đình em gái. Việt từng bóp cổ bà Chiến nhưng nạn nhân may mắn thoát được. Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng - Ảnh: Internet Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã nhanh chóng triệu tập Việt. Theo thông tin từ VTC, sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện chiếc xe máy đối tượng để lại nhằm phi tang vật chứng.

Cũng theo nguồn tin trên, trước đó khoảng nửa tháng, đối tượng Việt từng đến khu vực này dò la người dân xung quanh gia đình bà Chiến về camera an ninh. Vì nghĩ camera không thể ghi hình vào buổi tối nên đối tượng này đã chọn thời điểm giữa đêm để ra tay. Được biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong việc xây nhà - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/3, căn nhà của ông Mười bất ngờ bốc cháy. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 người trong gia đình tử vong, 1 người bị thương. Được biết vào tối xảy ra sự việc, Việt cùng Hà đi xe máy từ Hà Nội về Hưng Yên rồi đến đốt nhà bà Chiến. Sau khi gây án, 2 đối tượng phóng xe bỏ trốn về Hà Nội.

Vụ cháy kinh hoàng khiến gia đình 3 người tử vong: Người dân không nghe thấy tiếng kêu cứu, phát hiện tình tiết đáng ngờ Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 4 người trong gia đình ở Hưng Yên thương vong, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tình tiết đáng nghi.

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