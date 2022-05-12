Vụ 2 xe tải tông nhau trên đường vành đai 3 Hà Nội: Phá cửa cứu 3 người mắc kẹt trong cabin ô tô, 1 người không qua khỏi

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường vành đai 3 Hà Nội, mới đây lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe tải.
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Theo nguồn tin từ VOV, Thiếu tá Phạm Viết Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 0h30 ngày 12/5, xe ô tô tải mang BKS - 29H-005.07 do anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, ở Thường Tín, Hà Nội) điều khiển có chở theo chị Phạm Thị Mừng (SN 1989, ở Thường Tín, Hà Nội là vợ lái xe) và bà Phạm Thị Tuyến (SN 1972, ở Thường Tín, Hà Nội) lưu thông hướng đường Khuất Duy Tiến – cầu Mai Dịch, Hà Nội.
Khi đang lưu thông đến đối diện bến xe Mỹ Đình (Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 29H-702.34 do anh Trần Tuấn Sùng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm đến nỗi biến làm biến dạng hoàn toàn chiếc xe tải và khiến cho 3 người trên xe của anh Hiệp bị mắc kẹt bên trong cabin.
Dẫn theo nguồn tin Thanh Niên, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT số 6 nhận được thông tin về vụ việc và cắt cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường…Ngoài ra lực lượng cứu hộ đã điều 3 xe chuyên dụng cùng lực lượng tới hiện trường, dùng các thiết bị chuyên dụng cắt, mở cabin xe tải cứu các nạn nhân ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà Phạm Thị Tuyến đã tử vong tại Bệnh viện E vào sáng 12/5.
Vụ việc đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Đội GTTT, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an P.Mỹ Đình 2 khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.