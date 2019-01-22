Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định trong khu vực của các hộ dân bị chặt phá đào, chỉ có duy nhất vườn đào của ông Nguyễn Thạc Bình (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu) vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên khi vụ việc vẫn đang được xác minh, khoảng 22 giờ tối 21/1, ông Bình đã tự tử bằng thuốc trừ sâu. Sau khi bệnh viện trả về, ông Bình đã tử vong tại nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Hào (50 tuổi, trú tại phố Tỉnh Cầu), chủ một vườn đào bị kẻ gian phá hoại, ông Bình có vợ và 2 con, cả gia đình cùng trồng đào. Trước khi người này tự tử, công an đã đến nhà điều tra, lấy lời khai về vụ phá hoại. Ngoài ra, ông Bình cũng từng có nhiều xích mích, mâu thuẫn với những hộ dân trồng đào khác trong khu phố.

Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, qua quá trình điều tra xác minh hung thủ phá hoại vườn đào của người dân, công an nhận thấy ông Bình nằm trong diện tình nghi vì có nhiều mâu thuẫn với bà con trong khu vực nên đã đến nhà làm việc, lấy lời khai. Việc điều tra chưa hoàn tất thì ông Bình uống thuốc sâu tự vẫn, theo Người Lao Động.

Trong số đào bị chặt phá, có những gốc đào trị giá hàng chục triệu - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, sáng 17/1/2019, 11 gia đình ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện 147 gốc đào đã bị kẻ gian chặt phá nham nhở. Đây đều là những cành đào to đẹp nhất dành để bán trong dịp Tết nguyên đán, trong số đó có nhiều gốc đào 3-5 năm, cá biệt có những gốc đào rừng tuổi thọ hơn 10 năm, có giá hàng chục triệu đồng. Chỉ sau 1 đêm, 11 gia đình khóc ròng vì thiệt hại quá lớn.