Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 11 gia đình khóc ròng vì bị kẻ gian chặt 147 gốc đào quý dành bán Tết khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, sáng 17/1/2019, 11 gia đình ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện 147 gốc đào đã bị kẻ gian chặt phá nham nhở. Đây đều là những cành đào to đẹp nhất dành để bán trong dịp Tết nguyên đán, trong số đó có nhiều gốc đào 3-5 năm và 6-7 năm tuổi. Chỉ sau 1 đêm, 11 gia đình khóc ròng vì thiệt hại quá lớn.

Cây đào đẹp bỗng 'mất giá' hoàn toàn vì vết chém oan nghiệt - Ảnh: Facebook

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, bài đăng đã thu hút hàng ngàn bình luận phẫn nộ từ cư dân mạng.

Ai nấy đều mong cơ quan chức năng sớm bắt được thủ phạm, xử lý đúng người đúng tội, đồng thời yêu cầu đền bù thiệt hại cho 11 gia đình kia.

"Sao ác quá vậy trời!"; "Tết sắp đến mà nỡ đạp đổ chén cơm người khác"; "Đúng là ghen ăn tức ở"; "Tội này phải xử lý thật nặng"; "Mình là người ngoài còn thấy đau xót giùm"; "Ác quá đi mất!",...dân mạng bình luận.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.