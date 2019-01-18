Vụ góa phụ 49 tuổi bị 'phi công trẻ' đâm tử vong: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ

Xã hội 18/01/2019 15:03

Theo hàng xóm, nạn nhân 49 tuổi và tình trẻ 26 tuổi sống chung như vợ chồng khoảng 1 năm nay, bình thường rất tình cảm không có mâu thuẫn gì.

Người phụ nữ bị 'phi công trẻ' đâm tử vong là bà Nguyễn Thị Dung (49 tuổi, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Hiện nghi phạm Tôn Thất Hoàng (36 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo Trưởng công an xã Vĩnh Thạnh, Tôn Thất Hoàng có giấy chứng nhận tâm thần, từng ra tay đánh mẹ ruột và bị mời lên công an làm việc. Cách đây 1 năm, Hoàng đi chữa bệnh tâm thần về đã quen biết với bà Dung rồi hai người sống với nhau như vợ chồng.

Vụ góa phụ 49 tuổi bị 'phi công trẻ' đâm tử vong: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ - Ảnh 1

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Cách đây khoảng 10 ngày, mẹ Hoàng qua đời sau một thời gian phát hiện bệnh hiểm nghèo. Đây có thể là nguyên nhân khiến đối tượng phát bệnh tâm thần do không được nhắc nhở uống thuốc đều đặn. 

Bản thân bà Dung từng được hàng xóm cảnh báo chuyện Hoàng bị bệnh tâm thần. Thế nhưng người phụ nữ 49 tuổi không tin và cho rằng Hoàng không có biểu hiện gì bất thường.

Đại diện công an xã cho biết bà Dung và người tình kém 13 tuổi chung sống như vợ chồng khoảng 1 năm nay. Hai bên hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, tối nào cũng chở nhau đi chơi, uống cà phê rất tình cảm.

Tối 16/1, hai người cũng chở nhau đi uống nước, khi về thì xảy ra sự việc. Hoàng sau khi dùng dao đâm chết bà Dung đã không lập tức báo án. Mãi sau đó người đàn ông này gọi điện cho gia đình kể sự việc mình vừa gây ra và gọi hàng xóm.

Khi công an đến hiện trường phát hiện nạn nhân tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, các vết máu trên sàn đã khô lại. Đặc biệt, đối tượng ngoan ngoãn tra tay vào còng, không có biểu hiện chống cự.

Nạn nhân Dung có 6 người con, chồng qua đời đã lâu. Vì hơn nhiều tuổi nên trông bà Dung khá già dặn so với Hoàng. Người phụ nữ cũng không thuộc tuýp phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.

Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 16/1, người nhà Tôn Thất Hoàng đến Công an xã Vĩnh Thạnh trình báo việc bà Dung bị Hoàng sát hại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nghi phạm Hoàng. Theo khám nghiệm pháp y, nạn nhân bị đâm bằng dao dẫn đến tử vong. Nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.

Tối 16/1, hàng xóm không hề nghe tiếng cãi cọ giữa hai người, nhưng đến khoảng 23 giờ hơn thì thấy Hoàng thông báo đã giết bà Dung. Một lúc sau thì công an đến làm việc.

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Sau trận cãi vã, bà Nguyễn Thị Dung (49 tuổi) bị người tình trẻ kém 13 tuổi cầm dao đâm liên tiếp dẫn đến tử vong.

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