Cha hút thuốc trong nhà làm nổ bình gas, con gái 10 tuổi nguy kịch vì bỏng nặng

Xã hội 18/01/2019 10:10

Thời điểm xảy ra sự việc người cha đang hút thuốc lá trong nhà. Hơi lửa từ tàn thuốc vô tình làm bình gas phát nổ khiến cả hai cha con bị bỏng nặng.

Mới đây tại TP.HCM xảy ra vụ nổ bình gas khiến bé gái 10 tuổi bỏng nặng gây xôn xao dư luận. Tai nạn của bé gái bắt nguồn từ khoảnh khắc vô tình của người cha khi hút thuốc trong nhà.

Hiện nạn nhân vụ việc bé H.T.H.Y. (quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tạm trú ở TP.HCM) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện BV Nhi Đồng 1. Còn người cha thì đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cha hút thuốc trong nhà làm nổ bình gas, con gái 10 tuổi nguy kịch vì bỏng nặng - Ảnh 1
Tình hình bệnh nhi bị bỏng gas vô cùng nguy kịch - Ảnh: Thời Đại

Theo lời kể từ mẹ bệnh nhi, thời điểm xảy ra sự việc cha bé đang hút thuốc lá trong nhà. Hơi lửa từ tàn thuốc vô tình làm bình gas phát nổ khiến cả hai cha con bị bỏng nặng.

Bé Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc bỏng, bỏng gas độ 2-3 diện tích 72%, suy hô hấp, có bỏng hô hấp đi kèm. Theo lời y bác sĩ, tình hình của bé Y. rất nguy kịch, khó có thể nói trước điều gì.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc trẻ em bị bỏng mà nguyên nhân chủ yếu là do gia đình lơ là, thiếu quan sát. Điển hình như trường hợp bé T.B.L. (15 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng hai chân dưới đây.

Cha hút thuốc trong nhà làm nổ bình gas, con gái 10 tuổi nguy kịch vì bỏng nặng - Ảnh 2
Bé trai bị bỏng hai chân vì đá vào ấm nước sôi mẹ mới nấu - Ảnh: Thời Đại

Chị Hường (34 tuổi, ở Tân Thạnh, tỉnh Long An) mẹ bé trai kể lại, khoảng vài ngày trước, chị nấu một ấm nước sôi, đặt cạnh chiếc lu để tắm cho con. Tuy nhiên khi chị đang mải mê pha nước, bé L. đã lao đến đá vào ấm nước sôi khiến hai chân bỏng phồng rộp. Chị Hường rất hối hận vì đã chủ quan, nghĩ con mới biết đi thì không thể chạy nhanh đến vậy. Các bác sĩ cho biết bé L. bị bỏng sâu độ 2-3, vết thương đang nhiễm trùng phải phẫu thuật để cắt lọc các mô hoại tử.

Tương tự, bé C.M.Đ. (1 tuổi, quê Bình Định) cũng bị bỏng nước sôi 23% cơ thể vì kéo phải chiếc ấm chứa nước mà mẹ đang nấu trên bếp.

Một trường hợp kém may mắn khác là bé trai 28 tháng tuổi ở Long An. Bệnh nhi gặp nạn khi gia đình đang gom rác đốt lửa. Chẳng ai ngờ trong đống rác có lẫn một vỏ chai nước giải khát đựng xăng. Ngọn lửa bùng lên biến bé trai thành ngọn đuốc sống. Gia đình lập tức đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 95% cơ thể. Do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong 1 ngày sau đó.

Cha hút thuốc trong nhà làm nổ bình gas, con gái 10 tuổi nguy kịch vì bỏng nặng - Ảnh 3
Bé 1 tuổi ở Bình Định bị bỏng nước sôi 23% cơ thể vì kéo phải chiếc ấm chứa nước mà mẹ đang nấu - Ảnh: Thời Đại

Bác sĩ Diệp Quế Trinh, Phó khoa Bỏng Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh phải luôn để mắt đến con em mình vì trẻ dưới 6 tuổi rất hiếu động và tò mò nên dễ xảy ra tai nạn.

Nếu trẻ bị bỏng nước sôi, người thân cần dùng nước sạch, mát để dội liên tục vào vùng bỏng khoảng 30 phút sau đó chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Nếu trẻ bị bỏng ga, cần đưa thẳng nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất vì bỏng gas thường đi kèm bỏng hô hấp. tuyệt đối không bôi kem đánh răng, rửa bằng nước mắm hay đắp thuốc lên vết bỏng.

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