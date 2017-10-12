Sau khi xô vợ ngã đập đầu vào tường, người chồng thản nhiên nằm xem phim trên máy tính mà không hay biết rằng vợ mình đã tử vong.

Hôm qua (11/10), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đoái Phước Thiện (34 tuổi, quê Cà Mau) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên báo Công an TPHCM, vào tối 10/4, Thiện và em trai tổ chức nhậu ở nhà vợ chồng Thiện thuộc Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 (TP.HCM). Ban đầu em Thiện có hỏi chị dâu và được đồng ý.

Thế nhưng vì cả nhóm ăn nhậu suốt đêm gây ồn ào nên vợ Thiện nổi giận, từ trong phòng ngủ đi ra nói: “Ồn quá thì đi chỗ khác mà nhậu”. Sau đó, cuộc nhậu cũng kết thúc.

Vì tự ái nên Thiện chạy lên phòng ngủ cãi nhau với vợ. Lúc này anh ta dùng tay xô ngã vợ, khiến chị bị đập đầu vào vách tường rồi ngã xuống nền nhà. Sau đó Thiện thấy vợ ôm gối nằm ngủ nên cũng không nói gì đến và lấy máy tính bảng xem phim bình thường. Đến khoảng 2 giờ sáng, Thiện quay sang thì thấy vợ nằm bất động nên đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó vì chấn thương sọ não.

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