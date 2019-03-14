Vợ cùng 4 con 'mất tích' bí ẩn, chồng mỏi mòn tìm kiếm khắp nơi

Xã hội 14/03/2019 16:15

Suốt gần một tháng qua, anh Kiên đi khắp nơi để tìm kiếm vợ và 4 người con của mình.

Theo đó, từ ngày 19/2, sau khi về nhà mẹ ruột để ăn cỗ, chị Tô Thị Thanh (tên thường gọi ở nhà gọi là Thảo, trú tại thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã dẫn 4 người con là các bé Nguyễn Diệu Thúy (sinh năm 2005), Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 2008), Nguyễn Bảo Vy (sinh năm 2011) và Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 2015) rời khỏi nhà.

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Văn Kiên (chồng chị Thanh) cho biết vào ngày 19/2, anh cùng vợ về nhà vợ ăn cỗ. Ăn uống xong, khi chuẩn bị đi về anh không thấy vợ và các con đâu. Gọi điện thoại không được nên anh về nhà trước. Chờ mãi không thấy vợ con về, anh lo lắng, thông báo cho hai bên gia đình để phối hợp tìm kiếm. Hoang mang, anh Kiên đã viết đơn trình báo đến cơ quan chức năng để nhờ tìm kiếm.

Vợ cùng 4 con 'mất tích' bí ẩn, chồng mỏi mòn tìm kiếm khắp nơi - Ảnh 1
Chị Thanh và 4 con mất tích gần 1 tháng sau khi ăn cỗ ở nhà ngoại - Ảnh: Internet

Được biết khi đi chị Thanh bỏ lại hết điện thoại, chỉ mang theo một chiếc xe máy nhãn hiệu Lead mang biển số 29X7 – 42799. Được biết, tại địa phương vợ chồng anh không xảy ra bất kỳ xích mích, mâu thuẫn gì lớn. Anh cũng không biết tại sao vợ lại mang cả 4 đứa con bỏ đi biệt tích nhiều ngày như vậy.

Cũng theo chia sẻ của anh Kiên, cách đây khoảng một năm, chị Thanh từng dẫn theo các con bỏ vào Sài Gòn. Lúc đó, chị cũng tắt điện thoại, mạng xã hội… đến khoảng nửa tháng sau thì chị và các con quay về. Tuy nhiên, lần này chị đã dẫn con đi gần một tháng vẫn chưa thấy về.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Thành Ủy (Trưởng công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai) xác nhận đã nhận được đơn trình báo của anh Kiên về việc vợ và 4 người con rời khỏi địa phương từ ngày 19/2.

Ngay sau khi nhận được trình báo của anh Kiên, cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Thanh Oai.

Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, tại địa phương vợ chồng anh Kiên sống khá hòa đồng, có xưởng làm cơ khí làm ăn khá thuận lợi, chưa từng to tiếng, cãi nhau.

Nếu độc giả có thông tin gì về 5 mẹ con chị Thanh vui lòng liên hệ với anh Kiên qua SĐT: 09722.155.38

Hoặc theo địa chỉ: Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

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