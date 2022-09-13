Vợ chủ quán karaoke An Phú: Vụ hỏa hoạn kinh hoàng là do 'xui rủi', tự tin với hệ thống phòng cháy chữa cháy

Xã hội 13/09/2022 11:05

Chia sẻ về vụ hỏa hoạn vừa qua, Bà Hoa, vợ ông Lê Anh Xuân – chủ quán karaoke An Phú cho biết cơ sở kinh doanh của mình làm theo kiểu bền vững. Đồng thời, thảm họa cháy nổ đã để lại quá nhiều tổn thất nặng nề.

Theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 13/09, chia sẻ về vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa qua, Bà Hoa, vợ ông Lê Anh Xuân – chủ quán karaoke An Phú cho biết cơ sở kinh doanh của mình làm theo kiểu bền vững. Thảm họa vừa qua để lại quá nhiều tổn thất nặng nề.

Bên cạnh đó, trước những lời đồn thổi về “góc khuất” bên trong, bà Hoa bày tỏ tiêu chí làm ăn của mình là "sang, sạch, an toàn, ai cũng muốn đến". Đồng thời, việc đấng mày râu muốn thể hiện có tiền, sang nên thuê một nhân viên đến rót bia là điều bình thường.

Vợ chủ quán karaoke An Phú: Vụ hỏa hoạn kinh hoàng là do 'xui rủi', tự tin với hệ thống phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1
Vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong - Ảnh: VNExpress

Nói về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại quán, vợ chủ cơ sở An Phú rất tự tin vì mỗi tầng đều có ống nước dài kéo vào tận phòng. Có 2 thang, 2 cửa thoát hiểm, rất thoáng. Do đó, sự cố vừa qua là chuyện xui rủi, bất khả kháng. 

Bà Hoa cho biết: "Quán làm từ 2015-2016 đến bây giờ, rất quy củ về PCCC. Khi đó, Hà Nội cũng có vụ cháy (cháy quán karaoke khiến 13 người chết), tôi mới sợ nên làm từ cầu thang đến PCCC. Tôi làm vì cái tâm, nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng ảnh hưởng tới tôi nên làm gì cũng suy nghĩ hai bên cùng có lợi.

Mỗi tầng, tôi đều trang bị một ống nước dài, đường kính khoảng 4 cm, kéo được vô từng phòng để xịt vệ sinh hàng ngày vì khách uống bia, phòng rất hôi. Ống lắp sẵn với hệ thống nước nên nếu tầng nào cháy, chỉ cần vặn vòi, kéo ống nước vô xịt. Nhưng tối đó nhân viên không lên được để kéo dây nước ra. Khói cứ thế ập vô, chạy lên là đã tràn ngập, chắc do cháy đồ trang trí và vật liệu cách âm. Quán muốn cách âm, không lan tiếng ồn ra ngoài thì tường phải dày".

Bà Hoa cũng cho biết vợ chồng bà đã chỉ cử người nhà đi thăm hỏi, có lời chia buồn, nhắn gửi. Bà Hoa chia sẻ: "Trước mắt, chúng tôi đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, bị thương 5 triệu đồng, chi phí nằm viện của nhân viên tôi lo hết. Hoàn tất điều tra, vợ chồng tôi và ban quản lý quán karaoke sẽ đến tận nhà chia buồn và gửi thêm chi phí lo cho người ở lại như con nhỏ, cha mẹ, người thân. Thật sự, những người thiệt mạng làm việc với tôi 5-6 năm, tôi đau lòng chứ. Buồn là tại sao có những đứa chạy xuống rồi mà lại vì lên ẵm con chó mà chết, rồi có con nhỏ chạy lên theo bạn cũng chết".

Vợ chủ quán karaoke An Phú: Vụ hỏa hoạn kinh hoàng là do 'xui rủi', tự tin với hệ thống phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2
Hiện trường bên trong quán karaoke - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến ngày 11/09, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc xác định danh tính các nạn nhân. Cụ thể, trong tổng số 32 nạn nhân tử vong có 16 nam và 16 nữ. 17 người bị thương hiện đã xuất viện 15 trường hợp, 2 trường hợp nặng vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là do chập điện trên tầng 2. Bên trong nội thất có nhiều vật dụng, đồ trang trí dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát rất nhanh, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. 

Cơ quan điều tra cho biết thêm, quán Karaoke hoạt động từ năm 2016, có đăng ký đủ hồ sơ, các thủ tục pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận về an ninh trật tự; Giấy chứng nhận hoạt động karaoke Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Vào ngày 27/04, đoàn kiểm tra Công an TP Thuận An đã yêu cầu chủ cơ sở ngay lập tức liên hệ với đơn vị chuyên môn ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện đang sử dụng.Thế nhưng, trải qua nhiều tháng, chủ quán Karaoke An Phú vẫn chưa tiến hành kiểm tra, rà soát như yêu cầu của đơn vị Phòng cháy chữa cháy.

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