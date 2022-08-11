Vợ chồng 'bảo mẫu' khai nhận toàn bộ vật dụng dùng để hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi

Xã hội 11/08/2022 16:49

Liên quan đến vụ việc bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng "bảo mẫu" hành hạ dẫn đến phải nhập viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ về tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ việc bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng "bảo mẫu" hành hạ dẫn đến phải nhập viện, theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng Đoàn Diệu Linh (SN 1996, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Thế Vũ (SN 1994, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa phê chuẩn.

Bên cạnh đó, về sức khỏe của cháu bé bị hại, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau gần 15 ngày được điều trị, hiện tại sức khỏe của bệnh nhi 18 tháng tuổi đã chuyển biến tích cực, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

 

 

 

Vợ chồng 'bảo mẫu' khai nhận toàn bộ vật dụng dùng để hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi - Ảnh 1
Cặp vợ chồng trông trẻ bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Làm việc với công an, Linh - Vũ cho biết từ tháng 5/2022 đến nay, hai vợ chồng đã thuê trọ tại phường Phương Liên, quận Đống Đa. Vũ làm nghề "shipper" chuyên giao hàng hóa, còn Linh mới sinh con nhỏ 12 tháng tuổi, hiện đang ở nhà trông con. Để kiếm thêm thu nhập trong lúc trông con nhỏ, Linh đã lên mạng xã hội nhận trông giữ trẻ em tại nhà. Chính vì vậy, chị H (mẹ của nạn nhân) đã biết và thuê Linh trông giữ bé.

Theo lời khai của Linh, thời điểm xảy ra sự việc, con nhỏ của Linh cũng bị ốm sốt, cả 2 bé liên tục khóc, mệt mỏi nên cặp vợ chồng này đã có hành vi dùng chăn cuốn vào người, dùng băng dính và quần bịt miệng và lấy que tre, búa nhựa, dây sạc đánh vào người, chân tay và đầu bé Tr.

Vợ chồng 'bảo mẫu' khai nhận toàn bộ vật dụng dùng để hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi - Ảnh 2
Các vết thương chằng chịt trên người cháu bé 18 tháng tuổi do bị bạo hành - Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 26/7, bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.Tr (18 tháng tuổi, quê xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao...

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra, trên thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành trước đó.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, ngày 21/7/2022, mẹ cháu Tr là chị Lê Thị Lan H (SN 1994; trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) qua mạng xã hội đã biết và thuê Đoàn Diệu Linh trông cháu Tr với giá 3.000.000 đồng/ tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Bạo hành cháu bé 18 tháng tuổi ở Hà Nội: Xử lý nghiêm để phòng chống nạn bạo lực trẻ em

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Theo nhận định, cháu bé là người có quan hệ lệ thuộc với các đối tượng do được mẹ bé thuê chăm sóc nhưng đã đối xử tàn ác, vô nhân tính nên cần thiết phải xử lý nghiêm để góp phần phòng chống nạn bạo lực trẻ em.

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