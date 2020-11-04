Vợ cầm gậy vụt chồng tới tấp vì đi chơi với gái lạ: 'Tao tuyên bố mày không được bước chân vào nhà tao'

Đoạn clip vợ xử chồng ăn nhậu được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả. Hầu hết mọi người đều cho rằng đôi vợ chồng nên 'đóng cửa bảo nhau', thay vì gây ầm ĩ chốn đông người như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh vợ chồng xô xát trong một quán ăn trên sông.

Theo nội dung câu chuyện, người chồng cùng bạn mình rủ 2 cô gái đi ăn nhậu thì bị vợ bắt gặp. Chứng kiến cảnh chồng đi chơi cùng 2 cô gái lạ mặt, người vợ không khỏi tức giận, lập tức rút gậy vụt chồng túi bụi.

Người vợ gay gắt yêu cầu chồng không được trở về nhà nữa: "Từ giờ phút này, tao tuyên bố mày không được bước chân vào nhà tao. Bảo đi với H. à? Hóa ra là đi chơi gái. Đi lộn chỗ rồi nghe chưa".

Vợ cầm gậy vụt chồng tơi tả - Ảnh cắt từ clip

Trước sự nóng giận của vợ, người chồng vừa nín nhịn chịu đòn đau vừa phản kháng đầy yếu ớt: "Bị điên à? Về nhà đi! Tầm bậy tầm bạ".

Chứng kiến cảnh xô xát, nhóm bạn của người chồng cố gắng né tránh ống kính camera. Hai cô gái kia cũng phân trần không hề quen biết với anh chồng: "Em không quen anh ấy. Em xin lỗi".

Clip vợ xử chồng ăn nhậu nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng - Ảnh cắt từ clip

Hiện đoạn clip vợ xử chồng ăn nhậu vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cam-gay-vut-chong-toi-tap-vi-di-choi-voi-gai-la-tao-tuyen-bo-may-khong-duoc-buoc-chan-vao-nha-tao-385405.html