Viết văn tả con vật yêu thích, học sinh lớp 3 khiến cô giáo tá hỏa mời phụ huynh

Xã hội 29/09/2020 11:08

Khi được yêu cầu viết văn tả con vật yêu thích, cậu bé đã có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ khiến dân tình cười sặc sụa.

Trẻ em thường có những suy nghĩ và hành động vượt ngoài sự tưởng tượng của người lớn, điều này thể hiện rõ nhất trong các bài tập làm văn của học sinh tiểu học. Không ít áng văn "bất hủ" được các thầy cô giáo chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân mạng được phen cười sặc sụa. 

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau bài văn hài hước của một học sinh lớp 3 thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, khi được yêu cầu viết văn tả con vật yêu thích, cậu bé đã có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ.

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Bài văn hài hước gây bão mạng - Ảnh: FB

"Có rất nhiều con vật mà em thích. Nhưng em thích nhất là con chó. Không những em thích mà bố em cũng rất thích. Cứ dịp cuối tuần hoặc cuối tháng, bố em bảo mẹ em chiều nay làm tí chó đi. Vì mẹ em không có tiền nên mẹ em chỉ mua một cân. Thế là mẹ cho vào luộc hoặc nấu rượu mận. Vậy là tối hôm đó, em và bố mẹ rất thích", bài văn hài hước khiến cô giáo đứng hình. 

Do nhầm lẫn giữa con vật yêu thích và món ăn nên bé trai chỉ được 1 điểm. Cô giáo cũng yêu cầu bé trai mời phụ huynh lên gặp mình gấp. 

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh bá đạo nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Đúng là trẻ con, thật như đếm!"; "Thế này thì ở nhà có chuyện gì cô giáo cũng biết hết thôi"; "Mỗi lần đọc mấy bài văn của học sinh tiểu học là cười đau cả mề"...

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Từ khóa:   hình ảnh hài hước hình ảnh bá đạo hình ảnh gây bão mạng

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