Việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất dự kiến hoàn thành vào ngày 19/1: 'Việc lo hậu sự cho bé đã sẵn sàng'

Xã hội 19/01/2023 06:40

Vào tối ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu đã thông tin về hiện trường về tiến độ cứu hộ bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào tối ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu đã thông tin về hiện trường về tiến độ cứu hộ bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

Ngoài ra, ông Bửu chia sẻ thêm, công tác cứu hộ phát sinh tình huống trục trặc nhưng đã được xử lý nhanh. Đồng thời, đội thi công vẫn túc trực công tác cứu hộ bằng mọi cách để rút ngắn thời gian sớm đưa em bé về với gia đình.

“Chúng tôi đang tập trung các lực lượng cứu hộ, tính luôn các phương án lo tang sự cho bé theo nghi thức truyền thống của gia đình. Tất cả công việc đang trong trạng thái sẵn sàng, đầy đủ, bằng mọi cách để lo hậu sự cho bé tốt nhất”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

Việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất dự kiến hoàn thành vào ngày 19/1: 'Việc lo hậu sự cho bé đã sẵn sàng' - Ảnh 1
Các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa em bé về với gia đình đều được phân công sắp xếp - Ảnh: Báo Nhân Dân

Đến tối ngày 18/1, đoạn cọc thứ 2 trong tổng số ba đoạn của trụ bê-tông đã được chuẩn bị đưa lên, sau đó tiếp tục thực hiện đưa đoạn cọc thứ 3 lên với hy vọng lực lượng sớm tìm được em bé ở đoạn cọc này.

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết: “Khi đưa bé lên trên mặt đất được, các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa linh cữu bé về gia đình, tất cả khâu đã được phân công sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ, phương tiện để xử lý các bước sau cùng. Dự kiến trong ngày 19/1, các đội cứu hộ tập trung hoàn thành để làm khâu sau cùng quá trình cứu hộ bé. Phương án không thay đổi, chỉ có điều phát sinh một sự cố nhỏ trong hôm nay, nên có lúc phải dừng lại để bảo đảm an toàn, dẫn đến quá trình cứu hộ phải kéo dài thời gian”.

Việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất dự kiến hoàn thành vào ngày 19/1: 'Việc lo hậu sự cho bé đã sẵn sàng' - Ảnh 2
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong chiều nay có hiện tượng đất sụt lún ở xung quanh và đã được xử lý kịp thời - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình. Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.

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