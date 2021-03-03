Vì muốn đi cướp tiệm vàng, đối tượng đã đặt mua hai khẩu súng tự chế rồi ép em ruột cùng tham gia nhưng người này không đồng ý nên đã đổi sang cướp ngân hàng.

Theo Người Lao Động, ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) ra quyết định tạm giữ 2 anh em ruột là Trịnh Đình Hào (SN 1999) và Trịnh Đình Phú (SN 2003, cùng ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên) để tiếp tục làm rõ về hành vi cướp tài sản. Điều đáng ngạc nhiên là hai anh em này đều thuộc một gia đình khá giả ở TP Hà Tiên. Trịnh Đình Hào (SN 1999) và Trịnh Đình Phú (SN 2003) - Ảnh: TTXVN-VNA Kết quả điều tra ban đầu cho biết, trước đó, đối tượng Hào có mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 50 viên đạn với số tiền 21 triệu đồng thông qua mạng xã hội.

Khẩu súng được Hào mua qua mạng - Ảnh: Người Lao Động Khoảng 10h ngày 2/3, sau khi nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, Hào liền gọi em trai ruột là Phú - hiện là học sinh lớp 12 - chạy xe máy đến đón và chở Hào đến gặp người nhân viên này tại đường Trần Hầu, TP Hà Tiên để nhận hàng. Đầu đạm bằng kim loại - Ảnh: Người Lao Động Sau đó, Hào kêu Phú chạy xe về nhà lấy áo khoác và cây dao đem đến cho Hào dùng để mở gói hàng thì thấy bên trong có 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 50 viên đạn. Hào lấy 11 viên đạn lắp vào súng rồi rủ Phú đi cướp tiệm vàng nhưng Phú không đồng ý.

Khi ấy, đối tượng dùng súng bắt một phát đe dọa và bảo rằng nếu Phú không đi cùng cũng sẽ bị bắn. Vì sợ hãi nên Phú đã nhận lời Hào. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục ra chợ Bách hóa Hà Tiên mua thêm một số vật dụng cho vụ cướp gồm 2 đôi găng tay vải màu đen, 2 đôi giày thể thao, 2 mũ bảo hiểm, 2 mũ vải liền khẩu trang trùm kín đầu, mặt và 1 túi xách. Các tang vật khác trong vụ cướp - Ảnh: Người Lao Động Cả hai chạy xe lòng vòng trên các tuyến đường trong TP Hà Tiên để quan sát. Khi đi ngang Chi nhánh Agribank Hà Tiên thì Hào nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Vào lúc 16h chiều ngày 2/3, Hào và Phú tiến hành cướp Chi nhánh Agribank Hà Tiên. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị bắt ngay sau đó. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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