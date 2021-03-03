Suy tim, suy thận ở người bệnh đái tháo đường: Những nguy hiểm không thể lường trước

Sống khỏe 03/03/2021 11:50

Suy tim, suy thận là những mối nguy không thể lường trước của bệnh nhân đái tháo đường. Các biến chứng này ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người bệnh, nhưng lại diễn ra âm thầm, rất khó phát hiện.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2019 toàn thế giới có 463 triệu người bị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Đây là bệnh lý tiến triển mạn tính dẫn đến rối loạn và suy yếu chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trong các biến chứng ở người bệnh ĐTĐ, biến chứng thận được xem là nguy hiểm và tốn kém chi phí điều trị nhất. Nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận giai đoạn cuối cần phải chạy thận nhân tạo định kỳ hoặc ghép thận. Bên cạnh đó, biến chứng tim mạch cũng là nguyên nhân tàn phế và tử vong hàng đầu ở người bệnh ĐTĐ.

Tại sao người bệnh ĐTĐ dễ bị suy tim, suy thận?

Đối với suy thận, BSCKI. Lê Hoàng Bảo - Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD TP.HCM) cho biết, ĐTĐ dẫn đến tăng lượng đường trong máu, từ đó làm tăng áp lực trong cầu thận và tổn thương các mạch máu trong thận. Để phát hiện, bác sĩ phải dựa vào xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ. 

Việc xuất hiện đạm trong nước tiểu, dù nhiều hay ít cũng là dấu hiệu của tổn thương thận. Khi độ lọc của thận suy giảm, thận không thể đào thải hết chất chuyển hóa dư thừa ra khỏi cơ thể, dần dần tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối.

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Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân gây suy tim và suy thận - Ảnh: BV ĐHYD TP.HCM

Đối với suy tim, BS. Nguyễn Xuân Vinh – Khoa Tim mạch can thiệp BV ĐHYD TP.HCM cho biết, lượng đường huyết tăng cao kéo theo hàng loạt các rối loạn khác như rối loạn mỡ máu, rối loạn nội mô khiến mạch máu bị tổn thương. Điều này tạo cơ hội cho các mảng xơ vữa hình thành, làm giảm lượng máu nuôi dưỡng tim, tạo ra các cục máu đông gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tuỳ theo vị trí của mạch máu bị tổn thương mà các biểu hiện lâm sàng sẽ khác nhau. Các biến chứng nếu tim mạch không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Biến chứng nguy hiểm, diễn tiến âm thầm

Ở người bệnh ĐTĐ có biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim cấp, thiếu máu cơ tim kéo dài khiến tế bào cơ tim suy yếu. Từ đó, tim không còn đảm bảo chức năng bơm máu đi nuôi cơ thể. Các triệu chứng tim mạch thường không rõ rệt và dễ bị bỏ qua. Nhiều trường hợp người bệnh ĐTĐ nhập viện điều trị các biến chứng tim mạch khi đã ở giai đoạn nặng, gây khó khăn trong việc điều trị.

Tình trạng suy thận diễn tiến nặng nhất là giai đoạn thận ngưng làm việc hoàn toàn, khi đó nếu muốn sống sót, người bệnh phải ghép thận hoặc chạy thận nhân tạo định kỳ.

Để phòng ngừa biến chứng suy tim, suy thận hiệu quả

Để phòng tránh, người bệnh cần nắm vững các phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả. Trong đó việc duy trì lối sống lành mạnh là biện pháp ưu tiên hàng đầu. Nên sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, uống đủ nước, theo dõi đường huyết và huyết áp, đồng thời kiểm tra định kỳ chức năng tim và thận.

Việc giữ cân nặng hợp lý kết hợp với chế độ tập luyện thể thao vừa sức cũng là những điều người bệnh ĐTĐ nên thực hiện.

Để có thể phát hiện sớm các biến chứng, người bệnh cần khám bệnh định kỳ để được làm các xét nghiệm cần thiết. Ngoài ra, việc nắm rõ các triệu chứng của bệnh cũng cần cho việc phát hiện và điều trị kịp thời.

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