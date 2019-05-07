Sau khi gọi gia đình cầu cứu, cô gái 23 tuổi cùng một người đàn ông thương vong trong nhà nghỉ ở quận Bình Tân.

Sáng nay (7/5), trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong. Hiện Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối hôm qua, Lê Minh Tuấn (30 tuổi, quê Bình Phước) cùng bạn gái tên T.B.T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Đến 20 giờ cùng ngày, người nhà chị T. báo Công an phường Bình Trị Đông B. về việc chị T. đang bị đe dọa tính mạng trong khách sạn trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường đã đến khách sạn kiểm tra. Khi mở cửa vào phòng, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn cùng chị T. nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Cả 2 được đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan công an đang giám sát chặt chẽ Tuấn tại bệnh viện. Khi đối tượng tỉnh lại sẽ lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Trước đó vào cuối năm 2017, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ việc người phụ nữ chết lõa thể sau khi vào khách sạn với một người đàn ông.

Chiều 22/9, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến thuê phòng tại khách sạn KH. (đường Trần Quý, P.6, Q.11, TP.HCM) cùng một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Dù cả hai không có giấy tờ tùy thân nhưng nhân viên khách sạn vẫn cho vào nghỉ. Khoảng vài giờ sau, người đàn ông vội vã rời khỏi khách sạn và nói bạn gái vẫn đang ngủ, khi nào tỉnh dậy sẽ về sau. Nhân viên khách sạn không nghi ngờ gì nên để người đàn ông ra về.

Sau khi người đàn ông đi khỏi, đến 3 giờ chiều nhân viên khách sạn vẫn không thấy người phụ nữ trả phòng. Lên kiểm tra thì thấy cửa khóa, gọi mãi không được nên nhân viên dùng chìa khóa khách sạn mở cửa đi vào. Lúc này, người phụ nữ đã tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 11 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hơn 120 công an ập vào quán karaoke và khách sạn, bắt hàng chục đối tượng "gái gọi" và "bay lắc" Hơn 120 công an đã ập vào 1 quán karaoke và 3 khách sạn ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) phát hiện 43 đối tượng sử dụng ma túy, 2 đôi nam nữ bán dâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vao-khach-san-voi-ban-trai-co-gai-tre-tu-vong-sau-cuoc-goi-cau-cuu-gia-dinh-324144.html