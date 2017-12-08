Cùng uống thuốc sâu tự tử trong phòng trọ, chị Tr. đang mang thai 6 tháng tử vong, còn anh T. được chuyển lên Hà Nội tiếp tục điều trị.

Tối hôm qua (3/12), ông Nguyễn Xuân Liễu – Trưởng Công an xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xác nhận: "Cách đây ít ngày trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ việc đau lòng khi một đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử tại phòng trọ của người dân".

Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 1/12, Công an xã Hưng Đạo nhận được tin báo của một người dân thôn Xuân Nẻo, tại phòng trọ của gia đình họ có đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử.

Ông Liễu cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đến ngay nơi xảy ra sự việc, thấy cổng nhà trọ khóa và cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ. Thời điểm này, chúng tôi tiến hành bảo vệ hiện trường đợi Cơ quan điều tra về khám ngiệm”.

Theo thông tin đăng tải trên Gia đình & Xã hội, nạn nhân nữ tên là P.T.T.Tr. (27 tuổi, chưa rõ quê quán), nạn nhân nam tên là L.Đ.T. (khoảng 30 tuổi) trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hơp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Trong quá trình chuyển lên bệnh viện cấp cứu, nạn nhân nữ (đang mang thai 6 tháng) đã tử vong, còn anh T. được chuyển lên Hà Nội tiếp tục cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2017, chị Tr. đến thuê phòng trọ tại thôn Xuân Nẻo. Được biết, anh T. là người đã có vợ con và chưa ly hôn.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng này đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

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