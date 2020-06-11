Trước khi ra đi, Q. an ủi, dặn dò mọi người đừng khóc khi em mất. Câu chuyện xúc động về thiếu niên 15 tuổi mắc ung thư tủy khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng không ngừng chia sẻ câu chuyện xúc động về thiếu niên 15 tuổi qua đời vì mắc ung thư tủy. Theo đó, em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi biết mình không qua khỏi, em chẳng những không bi quan mà còn khuyên mọi người đừng buồn. Câu chuyện cảm động được chị V.A chia sẻ: “Nhóc nhà mình đang điều trị ở khoa dành cho trẻ ung thư. Khoa này thỉnh thoảng các nhà hảo tâm cũng thường đi từ thiện giúp đỡ cho các bé. Có 1 em trai tên Q. 15 tuổi, em bị ung thư tủy. Lúc mình vào thì em đã giai đoạn cuối rồi, nhìn em nhợt nhạt da tái thương lắm, nhưng điều mình ấn tượng ở em là em vẫn rất lạc quan vui vẻ với tất cả mọi người.

Một hôm sáng ấy em sốt người run bần bật, mình vẫn nhớ rõ em liên tục kêu mình ‘chị ơi, chị ơi, chị’, nhờ mình kêu mẹ giùm em. Thấy không ổn nên chuyển em xuống khoa cấp cứu, sang ngày hôm sau thì bệnh viện trả em về. Em dường như biết trước mình sắp ra đi nên em bình tĩnh lắm, dặn dò mọi người rằng khi em từ trong phòng cấp cứu ra mọi người không được khóc. Em cố gượng về đến cửa nhà thì em đi... Thực sự không thể ngờ là em đi nhanh đến thế. Ai cũng thương em, thương mẹ em hết đó. Câu chuyện xúc động về thiếu niên 15 tuổi khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt - Ảnh chụp màn hình Nhà em nghèo lắm, vay mượn được bao nhiêu dồn hết cho em đi chữa bệnh, đến khi em mất nhà cũng cạn kiệt, thậm chí còn không có giường cho em nằm, chỉ nằm đất và đắp chiếu lên thôi. Mọi người quyên góp cho em được 38 triệu, mẹ em khóc hết nước mắt.

Em đi như thế cũng gần 3 tuần rồi, hôm nay mẹ em sắp xếp công việc xong thì có quay lại bệnh viện thăm mọi người. Mẹ em đi từng phòng, cho mỗi bé bệnh nhi 50 nghìn. Đến bé nhà mình, mẹ em bảo ‘L. ơi, anh Q. cho con này, con nhớ anh Q. không!’. Mình thực sự muốn rơi nước mắt. Mẹ em đi từ thiện lại cho các bé từng chung khoa con mình, có lẽ vì mẹ đã quá hiểu được nỗi đau về thể xác của con và tinh thần của các mẹ ở trong đây. Một mét vuông vài em bị ung thư, trái tim các bà mẹ trong khoa này là những trái tim dù đau khổ nhưng chắc chắn là can trường nhất. Các con đều còn quá nhỏ để phải chống chọi với căn bệnh này”. Câu chuyện về Q. và những đứa trẻ mắc bệnh ung thư hiện đang được mọi người chia sẻ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã gây bão mạng xã hội, nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh của Q. cũng như những đứa trẻ mắc bệnh ung thư. Mọi người hy vọng các em sẽ khỏe mạnh, có cơ hội được sống một cuộc sống bình thường như những người bạn cùng trang lứa.

Xúc động: Vợ quyết định sinh trước 20 ngày để chồng thấy mặt con trước khi qua đời vì ung thư Vì chồng mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên người vợ quyết định sinh con trước 20 ngày để 2 bố con gặp nhau.

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