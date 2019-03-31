Tường trình của nữ sinh cầm đầu vụ lột đồ, đánh hội đồng dã man bạn cùng lớp

Xã hội 31/03/2019 15:48

Sau khi đánh em Y. rồi quay clip lại, Tr. đã gửi đoạn clip cho hai nam sinh trong lớp. Sau đó 1 trong 2 nam sinh đã báo sự việc lên cô giáo chủ nhiệm.

Nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh đập dã man

Những ngày gần đây, vụ việc nữ sinh N.T.H.Y. (15 tuổi, trường THCS Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên) bị 5 bạn nữ cùng lớp lột đồ, đánh hội đồng khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Theo tường trình của 5 học sinh hành hùng H.Y., chiều 22/3, sau khi tan học Y. vừa ra đến cổng trường thì bị 5 học sinh này chặn lại, kéo vào lớp bắt trực nhật.

Đây là nhiệm vụ của nhóm học sinh này nhưng H.Y. lại bị bắt làm thay. Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm này xông vào lột đồ, đánh đập H.Y. rồi quay clip lại.

Tường trình của nữ sinh cầm đầu vụ lột đồ, đánh hội đồng dã man bạn cùng lớp - Ảnh 1
Nữ sinh cho biết bị bạn đánh rất nhiều lần nhưng không dám nói với ai - Ảnh: Internet

Trong bản tường trình, N.D.Tr. (SN 2003, được coi là cầm đầu nhóm người đánh đập em Y.) thừa nhận mình đã lột đồ, đánh, tát và đạp em Y. Sự việc được một học sinh quay clip lại và gửi cho hai nam sinh cùng lớp.

Một trong hai nam sinh đã kể lại sự việc với cô chủ nhiệm. Cô giáo đã báo sự việc lên hiệu trưởng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 5 học sinh đánh nữ sinh H.Y. đã phạm lỗi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Theo cô giáo chủ nhiệm, em H.Y. sợ lại bị các bạn đánh nữa nên không dám nói với ai. Nữ giáo viên nhận xét em H.Y. khá rụt rè, ít nói và ít tiếp xúc với bạn bè. Sau khi nắm bắt được vụ việc, nhà trường đã đến gia đình để thăm hỏi, động viên tinh thần để em lấy lại sự bình tĩnh tiếp tục đến trường.

Gia đình tố nhà trường tắc trách, có dấu hiệu bao che 

Bà Đinh Thị Nhường (bà nội Y) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, 5 nữ sinh đã đến nhà bà xin lỗi. Bà nghĩ sự việc có lẽ không quá nghiêm trọng nên đồng ý bỏ qua. Cho đến khi đoạn clip ghi lại cảnh em Y. bị đánh hội đồng dã man lan truyền trên mạng xã hội, bà đã đến trường yêu cầu làm rõ.

Theo bà Nhường, Ban giám hiệu nói clip mờ, không nhìn thấy gì, nhà trường đã vào các trang mạng xóa đi rồi. Sau đó, khi gia đình nhất quyết yêu cầu, nhà trường đã cho xem clip. Người thân em Y. quá phẫn nộ nên đã quyết định đưa sự việc ra pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Doanh, chú ruột cháu H.Y. cho hay, tại buổi làm việc, nhà trường đã có nguyện vọng được xử lý nội bộ. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã đình chỉ học nhóm 5 nữ sinh đánh em Y. và xin cho cơ hội để giáo dục, uốn nắn học sinh.

Lúc đầu, gia đình đã đồng ý với nhà trường, xin xử lý nhẹ nhóm nữ sinh nhưng sau khi xem clip, gia đình không đồng ý và yêu cầu xử lý nghiêm, không bao che.

Nữ sinh bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng

Theo lời nạn nhân, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cá biệt trong lớp đánh. Nguyên nhân là do em quá hiền, không chịu đua đòi son phấn như các nữ sinh khác nên nhóm nữ sinh này "gai mắt", thường xuyên gây sự với em.

Nhiều lần nhóm nữ sinh kia bắt em Y. chép phạt hoặc trực nhật hộ mình. Nếu Y. không làm, những em này sẽ đánh đập em thậm tệ.  Nữ sinh Y. cho biết thêm, cô giáo chủ nhiệm có biết việc em bị đánh và đã có lần lên lớp cảnh cáo các bạn về việc này. Vì sợ lại bị các bạn đánh nên Y. luôn cắn răng chịu đựng.

Tường trình của nữ sinh cầm đầu vụ lột đồ, đánh hội đồng dã man bạn cùng lớp - Ảnh 2
Vụ việc khiến dư luận xã hội phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hưng Yên cho biết em Y. nhập viện điều trị từ chiều 28/3 trong tình trạng bị chấn thương, tụ máu nhiều chỗ trên cơ thể. Chẩn đoán ban đầu là phản ứng stress cấp, sang chấn tâm lý. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để chữa trị, giúp em ổn định tinh thần nhằm sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị đánh

Chị Oanh (mẹ em Y.) đau đến thắt lòng khi biết đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị đánh hết lần này đến lần khác mà chẳng dám hé răng nửa lời. Chị cho biết gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông nội của Y. bị ảnh hưởng chất độc màu da cam dẫn đến bị tâm thần.

Clip nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng ngay trong lớp

Bố của Y. cũng bị nhiễm chất độc nên không được bình thường, sức khỏe yếu không có khả năng lao động. Còn Y. là con đầu (có 3 chị em), có lẽ cũng bị di truyền từ ông nội và cha nên chậm phát triển tư duy hơn bạn cùng trang lứa.

Chị Oanh làm công nhân may, một mình gánh vác kinh tế lo toan cho cả gia đình nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con. Chị và gia đình mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của nhóm 5 nữ sinh để trả lại công bằng cho con gái mình.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị 5 bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng dã man

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị 5 bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng dã man

Theo lời nữ sinh, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cá biệt trong lớp đánh. Nguyên nhân là do em quá hiền, không chịu đua đòi son phấn như các nữ sinh khác. 

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